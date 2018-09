Volley, Olimpia Teodora ai blocchi di partenza per la nuova stagione

Manca appena un mese all’inizio della stagione 2018/2019 di pallavolo di Serie A2 femminile, che vedrà esordire l’Olimpia Teodora domenica 7 ottobre 2018 in casa della Bartoccini Gioiellerie Perugia. Al Campionato di Serie A2 partecipano quest’anno 18 squadre, divise in due gironi da 9, Girone A e Girone B. Nella prima fase, denominata Regular Season, le formazioni si affronteranno in incontri di andata e ritorno per 18 giornate complessive. Al termine della Regular Season, le migliori 5 formazioni di ogni girone saranno qualificate alla Pool Promozione, mentre le restanti 4 squadre di ogni girone verranno raggruppate nella Pool Salvezza. In questa seconda fase ogni team affronta solo le squadre non già incontrate nella Regular Season, in gare di andata e ritorno per ulteriori 10 giornate (nella Pool Promozione) e 8 giornate (Pool Salvezza), mantenendo i punti conquistati nella Regular Season solo contro le squadre del proprio girone comprese nella stessa Pool. Al termine della seconda fase, la prima classificata della Pool Promozione è promossa in A1. Le squadre dalla 2^ alla 7^ posizione disputano i Play Off Promozione. Le ultime tre classificate della Pool Salvezza invece retrocedono in B1.

“Con questa nuova formula, sarà una stagione di maggior respiro per le nostre ragazze – afferma il presidente di Olimpia Teodora Paolo Delorenzi – avremo meno trasferte impegnative anche dal punto di vista logistico e questo ci permetterà di avere delle atlete meno stanche e più preparate in vista della fase finale. Sicuramente è ancora presto per fare delle previsioni, ma abbiamo costruito una squadra equilibrata, che può contare su grandi esperienze e tante forze giovani e promettenti. Il livello del campionato è indubbiamente cresciuto, dovremo imparare a conoscere le avversarie e rodare il nostro gioco, ma credo che questo gruppo possa puntare ai playoff di promozione".

Il presidente Delorenzi è fiducioso e pensa al suo team con stima e ottimismo: “Sono felice del ritorno del Coach Nello Caliendo perché è più che motivato a fare bene; ricordo quando alla sua prima stagione come allenatore dell’Olimpia Teodora ci guadagnammo la promozione in B1, nonostante la mancata vittoria per un soffio del campionato. Possiamo contare poi sul nostro capitano, Lucia Bacchi, un gioiello di famiglia che trasmette un grande senso di appartenenza e che spesso ha trascinato l’intera squadra. Per non parlare di Simona Gioli, giocatrice dalla grande professionalità e molto carismatica che sono sicuro potrà essere una carta vincente. Non vedo l’ora di vedere sul campo la nostra Yaremis Mendaro Levya, un’atleta che mi ha colpito per la sua agilità dal potenziale enorme".

Il capitano Lucia Bacchi conferma la visione del presidente: “Abbiamo iniziato da poco a lavorare ma posso dire che stiamo affrontando un’ottima preparazione atletica, che ci permetterà speriamo di arrivare in forma a fine campionato” – il nuovo preparatore atletico è Maurizio Gardenghi che in passato ha collaborato anche in nazionale femminile insieme a Marco Bonitta, direttore generale di Olimpia Teodora – “Il gruppo si deve amalgamare, ma tutte le mie compagne hanno la grinta giusta e tanta voglia di fare e insieme ci stiamo già divertendo, creando una bella sintonia; non è affatto scontato e se continuiamo a lavorare così avremo davvero un ampio margine di miglioramento e soprattutto un gran potenziale da sfruttare in partita. Mi auguro quindi che gli abbonati aumentino sempre di più e che si divertano ad ogni nostra partita".

La passata stagione si è conclusa con una numerosa e calorosa partecipazione del pubblico alle partite della Conad Olimpia Teodora e il presidente Delorenzi confida che con il nuovo inizio questo affetto si ripresenti: “Il pubblico di Ravenna è esigente e preparato, ha vissuto molti anni di pallavolo di altissimo livello e questo entusiasmo non si è mai spento. Nel nostro progetto di crescita cercheremo di raggiungere in cinque anni la promozione nella massima serie, per farlo abbiamo bisogno di tutto il sostegno possibile da parte dei nostri tifosi; abbiamo già raggiunto quota 100 abbonati e confido che il numero cresca prima dell’inizio del campionato. Questa squadra ha già un ottimo feeling e si merita tutto il calore e il tifo dei tanti appassionati ravennati. Non è pensabile di ripetere la storia della Teodora, vincendo undici scudetti di fila, ma possiamo senz’altro continuare a sognare sperando di tornare grandi".

In attesa del via ufficiale alla nuova stagione 2018/2019, i tifosi possono continuare ad abbonarsi per la stagione 2018/2019, presso la sede di Via Trieste 86, a Ravenna, nei seguenti orari: mattina dal lunedì al venerdì ore 10-12:30, pomeriggio martedì e giovedì ore 17-19, sabato mattina ore 9:30-12. Nel frattempo, le ragazze di Coach Caliendo saranno impegnate in alcuni test di precampionato:

domenica 9 settembre allenamento congiunto in casa della Bartoccini Gioiellerie Perugia

sabato 15 settembre allenamento congiunto al Pala Costa (Ra) contro la Canovi Coperture Sassuolo

mercoledì 19 settembre allenamento congiunto in casa della OMAG S.G. Marignano

domenica 23 settembre Trofeo Città di Montecchio Maggiore, triangolare a cui parteciperanno, oltre alla Conad Olimpia Teodora, anche la ITAS Città Fiera Martignacco e la Sorella Ramonda IPAG Montecchio

giovedì 27 settembre allenamento congiunto in casa della Canovi Coperture Sassuolo

domenica 30 settembre allenamento congiunto al Pala Costa (Ra) contro OMAG S.G. Marignano.