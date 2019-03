Volley, Olimpia Teodora in lotta per i playoff

A quattro giornate dalla fine della seconda fase del Campionato di A2, tre giorni dopo la bella vittoria conquistata nella trasferta di Orvieto, Nello Caliendo fa il punto della situazione: “A Orvieto abbiamo giocato una buona partita – esordisce il tecnico della Conad Olimpia Teodora – Siamo riusciti a dare continuità e aggressività su tutti i fondamentali. Le difficoltà che avevamo riscontrato la domenica prima, nella partita contro Soverato, si sono dimostrate relative alle caratteristiche dell’avversario. Orvieto si avvicina di più alla nostra tipologia di gioco e per questo siamo riusciti a giocare un match alla pari e a portarlo a casa, riuscendo mentalmente a restare sempre in partita”.

Restano quattro partite al termine della Pool Promozione, che significano 12 punti. Quattro sono le lunghezze che separano la Conad Ravenna da Mondovì e Orvieto per raggiungere il fatidico settimo posto. Sono perciò due le squadre su cui poter far la corsa e una di queste è proprio Mondovì, che l’Olimpia Teodora ospiterà al PalaCosta domenica 24 marzo. La partita contro le piemontesi diventa quindi più che mai importante. Vincerla significherebbe portarsi a un punto dalla zona Playoff. Inoltre Orvieto dovrà vedersela con San Giovanni in Marignano in trasferta e il pronostico del match propende dalla parte delle romagnole.

“In questo momento – chiosa Caliendo – nessuno di noi sta facendo calcoli. Abbiamo la prossima partita che è importantissima. Quando siamo entrati nella Pool Promozione, con i punti che ci portavamo dietro dalla prima fase, sapevamo che per noi ogni partita doveva essere come una finale. Ogni incontro perciò è da dentro o fuori. Giocare bene, portare avanti i risultati significa continuare a crederci. Sappiamo quindi che quella di domenica sarà una partita determinante, tuttavia indipendentemente dall’avversario, sarà importante per noi giocarla come una finale. Nella Pool Promozione ci sono le migliori squadre per cui si può perdere o vincere con chiunque. Anche se non ha raccolto molto finora in questa seconda fase, Mondovì con i nomi che vanta nel suo roster resta una compagine di tutto rispetto e certamente è una delle favorite che può arrivare fino alla fine e giocarsi ancora la promozione. Con questa formula non è detto che si debbano vincere tutti i confronti con le più forti per arrivare ai Playoff. Certo chi riesce a vincerle tutte è un passo avanti”.

L’allenatore della Conad Ravenna ha girato pagina e dimenticato gli infortuni e le difficoltà di inizio stagione e guarda avanti al futuro con fiducia e ottimismo, perché l’importante è continuare a crederci con concentrazione e caparbietà: “Siamo concentrati sulla prossima partita. Ho intenzione di vivere altri momenti positivi di qui alla fine della stagione e per questo ce li andremo a cercare partita dopo partita”. Infine, Caliendo rivolge un pensiero ai tifosi della pallavolo ravennate: “È bello giocare in un palazzetto pieno. Queste sono partite di alto livello e si gode anche di uno spettacolo notevole. Ci auguriamo perciò di fare il pieno e per questo invito tutti al PalaCosta domenica contro Mondovì, perché il calore dei nostri sostenitori potrà essere il settimo uomo in campo”. Domenica 24 marzo, al PalaCosta, alle ore 17.00, per la seconda giornata di ritorno della Pool Promozione di A2, la Conad Ravenna ospiterà la Lpm Bam Mondovì.

Classifica A2 Pool Promozione

Bartoccini Gioiellerie Perugia 32; Delta Informatica Trentino 27; Barricalla Cus Torino 25; Volley Soverato 24; Omag S.Giov. Marignano 24; LPM Bam Mondovì 20; Zambelli Orvieto 20; Conad Olimpia Teodora Ravenna 16; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 14; Itas Città Fiera Martignacco 8.