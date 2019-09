Volley, Olimpia Teodora protagonista alla "Sagra de Caplet" di Porto Fuori

Tutta l’Olimpia Teodora sarà grande protagonista della “Sagra de Caplet”, in programma a Porto Fuori da venerdì 20 a lunedì 23 settembre. La società di via Trieste sarà presente alla sagra per tutti e 4 i giorni con un gazebo informativo, mentre le giocatrici e lo staff della squadra di Serie A2 si alterneranno per offrire l'aperitivo ai presenti a partire dalle ore 18.30, fino alle ore 21 circa.

In ognuna delle serate verranno estratti, tra tutti coloro che avranno fatto un’offerta libera all’ingresso della sagra, 2 biglietti per la prima partita casalinga di campionato, che vedrà la Conad Olimpia Teodora ospitare la Delta Informatica Trentino al PalaCosta domenica 13 ottobre alle ore 17. La “Sagra de Caplet”, giunta ormai alla 11esima edizione, è organizzata nell’area del campo sportivo di Porto Fuori e prevede 4 giornate di sport, divertimento e musica, all’insegna del buon gusto con i famosi cappelletti. Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere a partire dalle ore 19 e la domenica anche a pranzo a partire dalle ore 12.30.

Il programma

Venerdì 20, dalle ore 18.30: Morolli, Parini, Piva, Guidi e Rocchi, con l’assistente Dominico Speck e il Team Manager Saporetti;

Sabato 21, dalle ore 18.30: Calisesi, Strumilo e Canton, con l’Addetto Stampa Bolognesi e il fisioterapista Baccoli;

Domenica 22, dalle ore 18.30: Altini, Poggi e Torcolacci, con il preparatore Daniele Ercolessi

Lunedì 23, alle ore 20.45: Squadra e Staff al completo.