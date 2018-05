Volley, otto atlete di Teodora Torrione vincono il "Trofeo delle Province 2018"

La rappresentativa femminile del Comitato Territoriale Fipav di Ravenna ha vinto l’edizione 2018 del “Trofeo delle Province dell’Emilia Romagna – Kinderiadi” organizzato dal Comitato Regionale Fipav nel corso del weekend scorso a Cesenatico, centrando il bis, dopo che già nella stagione scorsa era salita sul gradino più alto del podio La “due giorni”, svoltasi nella cittadina rivierasca sabato 26 e domenica 27 maggio, altro non è che la conclusione del percorso che vede impegnati nelle otto squadre facenti capo ai comitati territoriali Fipav della nostra regione, i migliori prospetti delle annate 2004 e 2005 individuati dai tecnici dei Centri di Qualificazione Provinciale attraverso un programma di stage e allenamenti partito nel novembre scorso.

Il primo allenatore Manuela Benelli, coadiuvata degli assistenti Samantha Mongiusti e Luca Morigi, ha condotto la squadra giallorossa – presente a Cesenatico a trazione decisamente ravennate con otto atlete “prestate” da Teodora Torrione Settore Giovanile (Balducci, Ballardini, Casotti, Maioli, Masotti, Nika, Toppetti e Vecchi) e 5 dal Master, oltre ad una dall’Alfonsine - al successo finale attraverso un percorso di sole vittorie. Nel girone di qualificazione il sestetto di “Manù” ha superato Parma (2-1), Ferrara (3-0) e Bologna (3-0); per poi imporsi con decisione in semifinale contro Modena 2-0 (25-16, 25-20) e sempre in due set, ma ancora più nettamente, in finale contro Reggio-Emilia (25-15, 25-18).

A rendere ancora maggiore la soddisfazione della delegazione bizantina, il conferimento da parte della giuria tecnica dei premi individuali; 3 riconoscimenti su 4 sono infatti terminati tra le mani delle vincitrici del torneo: miglior schiacciatore Valentina Vecchi (classe 2005, Teodora Torrione), miglior libero Laura Toppetti (classe 2005, Teodora Torrione) e miglior giocatore Vittoria Balducci (classe 2004, Teodora Torrione). Queste le giovani atlete che hanno fatto parte della rappresentativa ravennate: Vittoria Balducci, Elena Ballardini, Anna Casotti, Jessica Maioli, Alessia Masotti, Deizi Nika, Laura Toppetti e Valentina Vecchi (Teodora Torrione); Kateryna Tereshchenko (Alfonsine); Agata Baccarini , Laura Bertoni, Sofia Ceccoli, Matilde Mancinelli e Aicha Ndiaye (Master).