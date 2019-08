Volley, parte con tante novità la stagione dell'Olimpia Teodora

Terminata l'attesa, parte lunedì 19 agosto la stagione della Conad Olimpia Teodora Ravenna, che si ritroverà in sede per la prima riunione, poi si sposterà in palestra per una sessione di pesi. Sono 11 le convocate per il raduno, a cui sarà aggregata anche Clara Canton, le cui condizioni fisiche dopo l’infortunio patito lo scorso anno saranno valutate nel corso della preparazione. Assente giustificata la belga Dominika Strumilo, impegnata con la propria nazionale.

Martedì 20 e sabato 24 appuntamento alle ore 9 al Campo Scuola in via Falconieri 26, a Ravenna, con una seduta di atletica aperta a tutti gli appassionati. Mercoledì e venerdì ancora pesi in palestra, sempre alle 9, mentre giovedì è in programma alle 10 un allenamento in piscina a Porto Fuori.

Roster

Centrali: Ludovica Guidi, Sveva Parini, Alice Torcolacci; Liberi: Nui Calisesi, Giulia Rocchi; Opposti: Laura Altini, Costanza Manfredini; Palleggiatrici: Elisa Morolli, Chiara Poggi; Schiacciatrici: Lucia Bacchi, Clara Canton, Rebecca Piva.

Allenatore: Simone Bendandi; Assistente: Odelvis Dominico Speck; Preparatore atletico: Daniele Ercolessi; Fisioterapista: Davide Baccoli; Medici: Carlo Casadio, Roberto Plazzi.

Campagna Abbonamenti

Prenderà il via mercoledì 21 agosto la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20. La tessera, che si potrà già sottoscrivere mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 13, presso la sede dell’Olimpia Teodora in via Trieste, darà accesso a tutte le partite della stagione regolare, ovvero le 9 della prima fase, che vedrà la Conad Olimpia Teodora battagliare nel Girone B, e le 5 della seconda, per un totale di 14 partite. Da quest’anno, nell’ambito del rinnovamento e ammodernamento della società, abbonamenti e biglietti saranno distribuiti tramite il circuito Vivaticket. In questo modo sarà anche possibile per tutti i tifosi scegliere in maniera rapida e pratica il proprio posto preferito al palazzetto. Confermati i prezzi della scorsa stagione: 100 euro intero, 80 ridotto over 65, 50 per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Sotto ai 12 anni ingressi gratuito. I biglietti delle singole partite costeranno invece 10 euro l’intero, 8 over 65 e 5 ridotto tra i 12 e i 18 anni.

Iniziativa giovanile “Porta un’amica”

Prenderà il via a settembre, con una nuova iniziativa, la stagione delle squadre giovanili. Nelle prime due settimane, dal 2 al 6 e dal 9 al 13, dalle 10 alle 12, presso la palestra della scuola “Ricci-Muratori” di Ravenna, gli allenamenti dei gruppi CAS under 12 e under 13 saranno aperti a ragazze di pari età che non fanno parte dell’Olimpia Teodora. La formula sarà quella del “Porta un’amica”, ovvero ciascuna ragazza della squadra potrà portare con sè una o più amiche, interessate a provare il gioco della pallavolo. L’esperienza sarà totalmente gratuita e non impegnerà in nessun modo a iscriversi poi alla società.