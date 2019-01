Volley, per l'Olimpia Teodora allenamento congiunto con le avversarie di Montecchio

Per mantenere alta la concentrazione e continuare a lubrificare i meccanismi e l’affiatamento del collettivo in vista dei prossimi importanti impegni di campionato, venerdì 11 gennaio la Conad Ravenna ospiterà al PalaCosta alle 19.00 la squadra di Montecchio per un allenamento congiunto. La squadra veneta, allenata da Alessandro Beltrami, è uno sparring partner di tutto rispetto. Nella passata stagione le due compagini si sono incontrate due volte e in entrambi i casi prevalsero le romagnole: 3 a 0 a Montecchio e 3 a 2 al PalaCosta. Quest’anno in precampionato si sono incontrate in un triangolare e anche in questo caso Ravenna ha ottennuto il successo. Nella stagione in corso, all’andata a Ravenna terminò con una netta vittoria per 3 a 0 delle Leonesse, mentre al ritorno furono le venete ad avere la meglio in casa loro al tie break.

La situazione di classifica permette alla Conad Ravenna di sperare di agganciare la zona playoff. Sassuolo è infatti avanti di 5 punti, ma ha una sola partita da giocare a Trento che è in lotta per il vertice della girone. Sperando in un passo falso delle modenesi, capitan Bacchi e compagne ce la metteranno tutta per uscire vittoriose nelle partite che mancano al termine della regular season (Cutrofiano in casa e Marsala, fanalino di coda, in trasferta) e in tal modo conquistare la quinta fatidica posizione che significherebbe accesso ai playoff.

La dichiarazione

“Gli intrecci di calendario ci hanno portato a riposare il 6 gennaio e a godere così di una lunga pausa che, vista la situazione d’infermeria, ci ha dato la possibilità di recuperare un po’ e di lavorare soprattutto dal punto di vista fisico - commenta coach Nello Caliendo - Questa lunga sosta è stata gestita soprattutto nell’ottica di programmare qualche recupero in più. Avevamo molto tempo da gestire e ovviamente tutto è stato combinato con il lavoro tecnico con la palla. Domani abbiamo invitato Montecchio per un allenamento congiunto in modo da riprendere confidenza con il gioco in vista del finale della regular season. Tuttavia non guardiamo troppo oltre, facciamo un passo alla volta, gestiamo questi allenamenti, poi la settimana prossima entreremo più in clima campionato”.

Roster

Allenatore: Nello Caliendo.

Vice allenatore: Francesco Guarnieri.

Palleggiatrici: Agrifoglio (9), Vallicelli(18).

Centrali: Lombardi (5), Gioli (7), Torcolacci (8).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Mendaro (6), Canton (11), Aluigi (14), Ubertini (15).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).