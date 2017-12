Volley, per l'Olimpia Teodora "missione impossibile" contro Brescia

Ultima giornata del girone d’andata del Campionato Italiano di Pallavolo femminile di Serie A2: la Conad Ravenna ospita al PalaCosta Brescia. L’Olimpia Teodora occupa attualmente l’ottavo posto in classifica che le dà diritto a incontrare in trasferta, nei quarti di finale di Coppa Italia di categoria, la prima della classe che al momento è Cuneo. Collegno è al nono posto, distanziato di due lunghezze. Se sabato la squadra piemontese vincerà in casa con Marsala, capitan Bacchi e compagne dovranno conquistare almeno un punto contro Brescia per ottenere ugualmente l’accesso ai quarti di Coppa Italia di A2, in virtù di un migliore quoziente set rispetto a Collegno. La partita del 30 dicembre non rappresenta solo il giro di boa del campionato, è anche l’ultimo match che l’Olimpia Teodora giocherà nel 2017, anno che verrà ricordato a lungo negli annali dello sport della città di Ravenna che da sempre ha la pallavolo radicata nel suo dna.

Nella stagione 2016-2017 le società Olimpia e Teodora avevano partecipato separatamente al Campionato di Serie B1 ed entrambe avevano guadagnato sul campo la meritata promozione in A2. La scorsa estate la fusione tra Olimpia Garavini e Teodora Casadio è stata il coronamento di un sogno: riportare Ravenna dopo tredici anni in serie A con una sola squadra competitiva. L’unificazione delle squadre giovanili delle due società è partita quest’anno con l’Under 18 e si sta lavorando per completare il progetto che si propone di portare nel 2018 all’unificazione della Serie C, dell’Under 16 e della Serie D, con la possibile creazione di una squadra che possa competere nel Campionato di B2 come diretto sfogo per le atlete più meritevoli che fuoriescono dall’Under 18.

Simone Angelini, coach della Conad Olimpia Teodora, chiede alle sue ragazze una prova d’orgoglio: “Brescia è settima ma con solo cinque punti di ritardo dalla prima in classifica. Dall’inizio del campionato ha dichiarato che puntava a confermarsi tra le squadre che disputeranno i play off a fine stagione e per ora ci sta riuscendo. Questo non sorprende perché con un roster del genere è giusto che stia nelle posizioni che contano Come in ogni partita, a prescindere dalla classifica, partiremo da zero a zero e cercheremo di portare a casa i tre punti giocando il meglio che ci sarà possibile. La partita che ci aspetta sabato sarà più importante di altre perché è l’ultima del girone d’andata ed è l’ultima chance per restare con le nostre forze nelle prime otto e giocare il primo turno della fase finale di Coppa Italia. L’impresa è alla nostra portata. Veniamo da una prova vibrante in trasferta a San Giovanni in Marignano, dove, come quasi sempre ci è accaduto con le prime della classe, abbiamo fatto bella figura, nonostante che il risultato finale non ci abbia premiato”. A conclusione del girone d’andata, Angelini riflette su questo campionato giunto al giro di boa: “Penso che quest’anno la qualità delle squadre in lizza renderà questo campionato fino alla fine molto combattuto e indeciso, con un paio di compagini che, nel girone di ritorno, potranno riscattarsi e mettere punti tra loro e le altre. Ci sono almeno una decina di squadre in grado di battere tutte e anche con le ultimissime, se non giochi bene, rischi comunque di perdere punti. Nel girone di ritorno, contando che ci sarà il mercato di riparazione, continuerà a esserci grossissima incertezza. Sarà importante non mollare e soprattutto fare squadra, intesa come gruppo di persone che si aiuta l’uno con l’altro. Il girone d’andata è sempre complicato, ci si deve conoscere e si devono sistemare un po’ di cose. Nel girone di ritorno la squadra sarà l’arma vincente in più che potrà sfruttare chi riuscirà a creare la situazione giusta di compattezza del gruppo, unità di intenti, volontà e obiettivi comuni”.