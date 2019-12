Volley, pomeriggio a tinte azzurre per le giovani della Teodora Mib Service

Pomeriggio a tinte azzurre, quello di lunedì per le ragazze delle squadre under 16 ed under 14 di Teodora Mib Service. Gli allenamenti dei due gruppi saranno infatti condotti da Oscar Maghella, componente dello staff che guida la nazionale giovanile under 16.

La visita alla società ravennate da parte di Maghella si colloca all’interno del progetto di qualificazione nazionale promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo “Talento e territorio, l’Italia siete voi”, iniziativa voluta dal presidente Bruno Cattaneo, che ha come finalità quella di avvicinare le squadre nazionali ed i rispettivi allenatori ai sodalizi che in ambito territoriale abbiano raggiunto risultati significativi per quantità (numero di atlete tesserate nate tra il 2004 e il 2007) e/o qualità (punteggio acquisito per l’assegnazione del Certificato di Qualità Settore Giovanile Fipav 2020-21) con le proprie formazioni giovanili femminili, con l’obbiettivo di promuoverne e qualificarne l’attività attraverso lo svolgimento di sedute di allenamento nelle proprie strutture, nonché di incontri con i loro allenatori. Teodora Mib Service si pone dunque all’attenzione del settore tecnico nazionale per essere l’unica società ravennate compresa nell’elenco delle circa 110 selezionate in Italia per questo progetto federale (9 delle quali in Emilia Romagna) e nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre, alle 16,30 aprirà le porte della palestra Ginanni Nuovo per consentire alle proprie atlete di respirare anche solo per una giornata l’aria della nazionale.

“Un riconoscimento importante e gradito – dice Mariagrazia Montevecchi, direttore tecnico del sodalizio che nelle ultime due stagioni, a livello giovanile ha centrato un 7° posto alle finali nazionali e due titoli regionali – che ha valore di gratifica per i nostri allenatori, che con dedizione e costanza lavorano in palestra ma anche, e soprattutto per le nostre ragazze e per le rispettive famiglie. Non capita tutti i giorni di potersi confrontare in palestra con un tecnico della nazionale e mi auguro che questo possa essere di aiuto al fine di consolidare motivazioni e voglia di applicarsi da parte delle nostre atlete".