Porto Robur Costa, Under 13 6x6 seconda ai campionati regionali, Under 18 alle finali

Si è conclusa con un brillante secondo posto la partecipazione della Bunge Romagna alla final four regionale, categoria Under 13 6x6, che non prevede fasi nazionali. Nella competizione disputata sabato a Cesena i ragazzi di Bandini, Marasca e Bologna hanno vinto la semifinale, piegando 2-1 i modenesi dell’Anderlini (25-16, 20-25, 25-18), mentre in finale a spuntarla è stata un’altra squadra di Modena, La Mukkeria, vittoriosa in due set contro i baby romagnoli (25-19, 25-13). Questo l’organico dell’Under 13 6x6 Bunge Romagna: Gaetano Aiello, Vittorio Berti, Samuele Candito (capitano), Glenn Ferrari, Federico Fornasiero, Diego Frascio, Nicola Fucksia, Tommaso Strani e Francesco Zuccherato. Allenatori: Patrick Bandini, Giuliano Marasca e Matteo Bologna. Accompagnatore: Gianluca Strani.

Under 18 - Martedì comincia l’avventura dell’Under 18 della Bunge Romagna ai campionati nazionali di categoria in programma fino al 10 giugno in provincia di Taranto, in Puglia. In virtù del secondo posto ai regionali, la squadra guidata da Marasca e Rossi è stata inserita in un girone preliminare (il “C”), che mette in palio per la vincitrice un posto nella fase successiva a sedici partecipanti. I baby romagnoli debuttano martedì pomeriggio (ore 15.30) a Massafra, dove se la vedranno con i friulani della Calor Domus Futura Cordenons. Si proseguirà poi mercoledì mattina (ore 10.30) con il Lucania Volley Lagonegro e nel pomeriggio (ore 17) con i pugliesi del Parsec 3.26 Falchi Ugento. In caso di passaggio del turno la Bunge verrà inserita nel girone G, dove sono già presenti i laziali della Sempione Giro Volley Roma, i campani dell’Elisa Volley Pomigliano d’Arco e i pugliesi della Matervolley Castellana Grotte: le prime due accederanno nella fase finale a eliminazione diretta, con quarti, semifinali e finali dal primo all’ottavo posto. Questo l’organico dell’Under 18 Bunge Romagna: palleggiatori Andrea Santomieri (’01) e Filippo Rontini (’00); opposti Riccardo Cardia (’00) e Nicola Morigi (’00); centrali Lorenzo Grottoli (’01), Matteo Bellomo (’01) e Marco Raggi (’01); schiacciatori Giovanni Bellettini (’00, capitano), Lorenzo Maretti (’01), Samuel Frascio (’01) e Matteo Baroni (’02); liberi Matteo Pirazzoli (’00) e Mattia Lolli (’01). Allenatori: Giuliano Marasca e Giacomo Rossi. Accompagnatore: Mauro Bellettini.

Baroni decimo ai tricolori Under 16 - Il ravennate Matteo Baroni ha partecipato con la maglia del Volley Tricolore Reggio Emilia ai campionati nazionali Under 16 che si sono svolti in provincia di Torino. La formazione emiliana ha conquistato la decima posizione nella classifica generale nella competizione vinta dai brianzoli della Vero Volley, che in finale hanno battuto il volley Treviso (terzo Cuneo, quarto Verona).