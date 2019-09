Volley, primi impegni del pre campionato dell'Olimpia Teodora

Si apre sabato il calendario del pre campionato della Conad Olimpia Teodora Ravenna. Le ragazze, che da martedì lavorano agli ordini di Coach Simone Bendandi, rientrato dopo il bronzo europeo in azzurro, scenderanno in campo alle 18, a Perugia per un allenamento congiunto con la Wealth Planet, formazione che disputerà il campionato di Serie A1. Mercoledì 18 settembre secondo test, questa volta tra le mura amiche del PalaCosta, dove alle 18.30 la Conad ospiterà un allenamento congiunto con la Canovi Coperture Sassuolo, inserita nel Girone A di Serie A2.