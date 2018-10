Volley, prove generali di campionato per la Consar con il "Memorial Lobietti"

E’ l’ultimo test di spessore prima del via del campionato, ma è anche un appuntamento molto sentito in casa ravennate. La partita di domenica 7 ottobre (al PalaCosta alle ore 18, ingresso gratuito) è molto più di un’amichevole: è la gara che ricorda Roberto Lobietti, l’allenatore ravennate prematuramente scomparso nel 2011 dopo una lunga malattia. E la Consar tiene particolarmente ad aggiudicarsi anche questa settima edizione del Memorial, dopo averne già vinti 4 (con Loreto, Padova, Milano e, l’anno scorso, Santa Croce). Avversario odierno sarà il Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, nell’anticipo di una sfida in campionato tra due squadre con lo stesso obiettivo: la salvezza. Coach Graziosi avrà tutti a disposizione, compresi i due stranieri, Poglajen e Verhees, che si sono aggregati al gruppo a inizio settimana dopo aver concluso i campionati mondiali con le loro nazionali, e potranno così disputare la prima partita della nuova stagione con Ravenna.

“Sì, finalmente riusciamo a schierare la squadra al completo – ammette Graziosi – e verificherò subito a che punto sono Poglajen e Verhees. Per noi è un test molto importante visto che affrontiamo una nostra diretta concorrente per la salvezza, che ha fatto fin qui un ottimo precampionato, e avendo giocato molte partite in questo momento è più avanti di noi. E’ l’avversario ideale per capire se la strada su cui stiamo viaggiando è buona, per dare ulteriore impulso alla nostra crescita e per vedere quanto siamo vicini o lontani rispetto a loro. Sono più che mai soddisfatto di quanto fatto finora: iniziamo a fare sul serio”.

Sul fronte dei giocatori è il 23enne schiacciatore Giacomo Raffaelli, alla terza stagione con Ravenna, ad inquadrare questo ultimo test amichevole. “Abbiamo fatto amichevoli intense, stiamo entrando nel ritmo gara e ora che ci hanno raggiunto i ragazzi che hanno fatto il mondiale possiamo giocare al completo. Sarà sicuramente una partita importante per noi, per vedere a che punto di questa preparazione siamo arrivati e per vedere su cosa dobbiamo lavorare nella settimana successiva per limare gli ultimi dettagli e presentarci al meglio per il match con Milano. Sora è un test ideale visto che anche loro, come noi, hanno fatto un bel precampionato e ci daranno poi battaglia in SuperLega per conquistare la salvezza”.

Anche il Globo Sora del confermato coach Barbiero si presenta col roster al completo, nel quale spiccano sette volti nuovi rispetto alla passata stagione e la presenza dello schiacciatore serbo Petkovic, il più vecchio dell’organico con i suoi 26 anni. In occasione del Memorial Lobietti verrà allestito, a partire dalle 16.30, al PalaCosta un tavolo per permettere agli appassionati di volley di poter sottoscrivere l’abbonamento stagionale per le gare interne della Consar. Tra tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento domenica al PalaCosta verrà estratto un nominativo a cui la società ravennate farà una sorpresa. L’ufficio della società, quindi, non sarà aperto nella giornata di sabato 6 ottobre. La campagna abbonamenti poi proseguirà fino a mercoledì 10 ottobre compreso nella sede di via Trieste 86 nelle giornate da lunedì a mercoledì dalle 10 alle 12.30 e il martedì pomeriggio dalle 17 alle 19. Intanto, è partita su Vivaticket la prevendita online dei biglietti per la prima partita di SuperLega, in programma sabato 13 ottobre, alle ore 18, nell’anticipo televisivo contro Milano: sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 14 di sabato 13.

L’albo d’oro del Memorial Lobietti

2011: Cmc Ravenna-Energy Resources Loreto 3-0

2012: Cmc Ravenna-Lube Macerata 0-3

2013: Cmc Ravenna-Copra Elior Piacenza 2-3

2014: Cmc Ravenna-Tonazzo Padova 3-0

2015: non disputato

2016: Bunge Ravenna-Revivre Milano 3-2

2017: Bunge Ravenna-Santa Croce 3-0