Volley, quarta sconfitta consecutiva per la Foris Index cm Conselice

Allarme rosso in casa Foris Index Cm Conselice dove arriva la quarta sconfitta consecutiva. Ad espugnare il Palasport di Conselice con un secco 3-0 stavolta è il Volley Club Cesena, che bissa così il successo dell’andata e aggancia il quarto posto in classifica. Per i gialloblù, invece, sono solo 5 i punti di vantaggio sul terz’ultimo posto: è vero che i conselicesi hanno affrontato nelle prime tre giornate del ritorno seconda, terza e quarta forza del

campionato ma la classifica piange e va sistemata in fretta per evitare sorprese negative.

Contro Cesena il tecnico di casa Valli deve fare a meno di Fratucelli, infortunato, e schiera Ciuffoli opposto. Parte bene la squadra di casa (8-4) ma Cesena inizia a macinare gioco nella fase centrale del primo set, raggiunge i rivali a quota 18 e li stacca nel finale: 25-21. Nel secondo set i cesenati prendono il largo nella parte centrale del set (16-12) e non si fanno più riprendere: 25-22. Nel terzo set la Foris Index Cm si illude di poter riaprire l’incontro, approfittando di un momento di relax dei cesenati (16-10) ma la squadra di Minguzzi si riprende in tempo per rimontare grazie a Venturini e Aldini e a piazzare il break vincente nel finale: per il 25-20 che chiude l’incontro.

Foris Index cm: Vecchi 1, Rizzi 6, Saiani 13, Ciuffoli 4, Belloni 13, Garavini 4, Dirani (libero1), Pelloni (libero 2), Roncacè 4, Babini, Vespignani. N.e. Contarini, Spadoni.

Volley club: Gherardi 3, Venturini 22, Aldini 16, Mazzi 3, Bellettini 3, Rossi 1, Grottoli 4, Pizzinelli 1, Belomo 6, Pirazzoli (libero). N.e. Sacchetti, Pieri, Romin. All.: Minguzzi.

Note: Battute vincenti: Conselice 1, Cesena 4. Battute sbagliate: Conselice 5, Cesena 8. Muri: Conselice 6, Cesena 2. Errori: Conselice 15, Cesena 10.