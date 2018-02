Volley, Ravenna si veste 'd'azzurro': Olimpia Teodora campione Under 14

Mentre la squadra della Bunge conquista i meritati playoff scudetto e lotta in Europa per la Challenge Cup e l’Olimpia Teodora si fa onore in serie A2, la Ravenna pallavolistica registra una settimana a tinte azzurre: due concittadini, infatti, hanno meritato la convocazione nella nazionale maggiore femminile di Davide Mazzanti, che ha nominato suo assistente Simone Bendandi (sino allo scorso anno al Master Olimpia ed ora vice allenatore in A1 a Scandicci, figlio dell’indimenticato Aldo protagonista con la squadra dei Vvf Casadio nella serie A degli anni ’70 ed ‘80) e confermato Massimiliano Taglioli, da anni scoutman azzurro dopo esperienze alla Teodora Pinetaguru, Sassuolo, Bergamo e Club Italia. Per la pallavolo ravennate altre soddisfazioni e la conferma di una tradizione che prosegue anche ad alto livello.

Nel frattempo a livello provinciale è stato assegnato il primo titolo giovanile, che nella finale Under 14 femminile è andato alla Teodora, che ha sconfitto l’Olimpia Master per 3-0 (26-24, 25-12, 25- 7) davanti ad una bella cornice di pubblico. Ora per le due squadre ravennati, entrambe qualificate per la fase regionale, ci sarà da affrontare una fase a gironi a 4 in cui la sola vincitrice si qualificherà per la final four, in programma domenica 29 aprile a Ravenna. In Prima Divisione Maschile prosegue il cammino vincente del Dream Volley Ravenna, giunto alla 14esima vittoria consecutiva; l’inseguitrice più vicina, la squadra forlivese della Conad Bengasi, è distante 15 punti e, anche se deve recuperare 2 partite, non sembra in grado di poter contendere la promozione in serie D al sestetto ravennate.

Risultati: Spem Faenza - Dream Volley Ravenna 0-3, Dream Volley-Nuova Consolini 3-1, MB Elettronica-Conad Bengasi Forlì 1-3, Pallavolo Alfonsine-Rubicone In Volley 1-3, In Volley – Spem Faenza 3-1, Porto Robur Costa-Cesena 3-2. Classifica: Dream Volley 42 (14), Conad Bengasi Forlì 27 (12), Porto Robur 18 (12), Involley 17 (9), Rubicone In Volley 15 (9), Nuova Consolini 14 (9), Pallavolo Alfonsine 7 (10), Volley Club Cesena 7 (10), M.B. Elettronica Riviera Rimini 4 (11), Spem Faenza 2 (6).

Nei campionati di serie femminile, invece, la Prima Divisione ha appena iniziato la seconda fase e la Seconda Divisione ha appena superato metà cammino con il sestetto dell’Involley Lugo che guida con 14 punti, davanti a Faenza (10), Massavolley (con 2 partite in meno) ed Olimpia Master (6), e Fusignano (0). Nei campionati di categoria, il girone all’italiana del campionato under 18 maschile interprovinciale è stato vinto dalla Bunge RIV davanti ai sestetti delle province di Forlì-Cesena e Rimini; da registrare il quarto posto dell’Involley (che affronterà la Bunge nella finale provinciale) ed il sesto della Spem Faenza. Classifica: Bunge RIV 36, Dinamo Bellaria 27, Cesena 22, Involley 21, Forlì 10, Spem Faenza 7,

Rubicone in volley 3.

Nel torneo under 16 femminile, nei playoff per il titolo si conferma in gran forma il Volley Mattei, alla quarta vittoria consecutiva per 3-0, mentre Involley e Russi cercano di restare vicine. Risultati: Russi nero-Alfonsine 3-1, Mattei-Cervia 3-0, Involley Blu-Faenza 3-1, Alfonsine-Cervia 3-2. Classifica: Mattei 12 (4), Involley Blu e Russi nero 6 (3), Faenza 5 (4), Alfonsine 3 (4), Cervia 1 (4). Nell’ under 16 maschile interterritoriale continuano a vincere le prime 4 della classifica, sempre più in fuga. Risultati: 4 Torri A-4 Torri B 3-0, Porto Robur Costa-4 Torri C 3- 0, Involley-Spem 3-0, Bunge RIV-Unione Delta 3-1. Classifica: Porto Robur 36 (13), Bunge RIV 34 (13), 4 Torri A 32 (12), Involley 28 (13), Argenta 17 (11), Unione Delta 15 (12), Bunge Ravenna 12 (11), 4 Torri B 10 (12), 4 Torri C 8 (12), Scuola Pallavolo 5 (12), Spem 1 (11)

Nel campionato Under 18 femminile perde l’imbattibilità il Faenza, sconfitto al tie-break dal Mattei nel big-match di giornata, mentre il Master Olimpia fa bottino pieno e vince entrambe le trasferte in casa di Cervia e Teodora Torrione. Manca ancora un mese alla fine del girone

all’italiana, ma pare proprio che le 2 finaliste usciranno dal terzetto di testa. Risultati: Pall.Cervia 1969-Master Olimpia 1-3, Massavolley-Involley Gialla 3-0, Mattei-Faenza 3-2, Teodora Torrione-Olimpia Master 0-3, Alfonsine-Teodora Torrione 3-0, Cervia-Alfonsine 0-3, Involley blu-Reda 3-0. Classifica: Mattei 39 (15), Master Olimpia 37 (14), Faenza 33 (12), Involley blu 29 (14), Massavolley 28 (14), Alfonsine 22 (15), Teodora Torrione 18 (16), Cervia 16 (12), Reda 6 (15), Bagnacavallo 5 (15), Involley gialla 1 (14)

Nell’Under 13 femminile, appena passato metà girone all’italiana, guida la Teodora, che guida un quartetto che cerca di staccarsi. Risultati: Faenza-Massavolley 1-2, Cervia Volley RIV-Pallavolo Cervia 1969 2-1, Master Olimpia-Massavolley 0-3, Volley Academy-Teodora 0-3, Involley-Faenza 0-3. Classifica: Teodora 24 (9), Massavolley 22 (9), Faenza 21 (9), Cervia Volley 17 (9), Volley Academy 11 (8), Involley 9 (9), Master Olimpia 7 (8), Pallavolo Cervia 4 (9), Teodora Torrione 2 (8).