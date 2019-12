Volley, riapre la campagna abbonamenti del Porto Robur Costa

A partire da lunedì 16 dicembre, sarà riaperta la campagna abbonamenti del Porto Robur Costa per le restanti sei partite casalinghe di SuperLega, per consentire agli appassionati non ancora abbonati o a chi si è appassionato strada facendo di avvicinarsi alla squadra e sostenerla nella parte discendente della SuperLega. La campagna abbonamenti sarà strutturata in due fasi: la prima fase aprirà lunedì 16 dicembre e durerà fino al 21 dicembre, la seconda fase andrà da martedì 7 a sabato 11 gennaio 2020. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere alla sede della società, in via Trieste 86, dalle 9.30 alle 12.30, nei giorni in cui la campagna abbonamenti è attiva.