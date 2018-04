Volley, ritorno dei quarti di finale dei playoff per la Bunge

E' in corso la prevendita online dei biglietti per assistere alla partita di ritorno dei quarti di finale dei playoff per il quinto posto, in programma sabato 7 aprile al Pala De André (ore 18) contro la Kioene Padova. Per l’occasione la società ha deciso di stabilire un prezzo unico di 10 euro valido per tutti i settori, senza differenze tra Tribuna Vip, Distinti e Gradinata. Il costo dell’ingresso per i bambini nati nel 2008, 2009 e 2010 è di 5 euro, mentre quelli nati dal 2011 in poi entrano gratis (senza posto assegnato). Sabato 7 aprile, giorno della partita, la biglietteria del Pala De André apre alle ore 16.30, con la vendita diretta dei biglietti.