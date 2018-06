Volley S3 e Minibovelix, inizia l’estate ruggente del beach volley

E’ uno splendido anello di congiunzione tra la chiusura della stagione agonistica del volley indoor e l’apertura della stagione del beach volley il Minibovelix, l’evento in programma al bagno Obelix di Marina di Ravenna martedì 5 giugno, interamente dedicato alla pallavolo giovanile promosso dall’associazione Onlus “Noi non ci lasceremo mai” di Federica Lisi. Questo appuntamento, che occuperà il pomeriggio del 5 giugno, sarà preceduto in mattinata dal “Volley S3 al mare”, organizzato dal comitato territoriale Fipav di Ravenna unitamente all’Ufficio Scolastico MIUR di Ravenna; dedicata agli studenti e studentesse delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado della provincia, questa iniziativa andrà a completare l’offerta pallavolistica scolastica istituzionale di questa annata, che ha già proposto le varie fasi del Campionati Studenteschi per le altre classi delle scuole secondarie primarie e secondarie.

Sui 6 campi allestiti per la giornata si affronteranno più di un centinaio di studenti dei 6 Istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa, con squadre miste e formula 4x4, che potranno sperimentare il nuovo progetto elaborato dalla Federazione Italiana Pallavolo, il “Volley S3” che, riservato a tutta la fascia promozionale dai 6 ai 12 anni, pone al centro i concetti di gioco, divertimento ed elasticità e propone vari livelli di gioco (White, Green e Red più Under 12) per permettere a tutti gli studenti e studentesse di avere l’occasione di sorridere, conoscendo una nuova dimensione di sport animata e divertita. L’inizio delle partite è programmato per le ore 9.30 (ritrovo in stazione e trasferimento a Marina con pullman messi a disposizione da Gamberini Bus); nel corso della mattinata, che terminerà alle ore 12 circa, sono previsti interventi di educazione alimentare a cura de “L’ingrediente segreto”, nell’ambito del progetto “Benesserci”.

La giornata del MiniBovelix (il Bovelix dei grandi è in calendario il 16 e 17 giugno, stessa spiaggia) proseguirà poi nel pomeriggio, quando si giocheranno le partite del torneo giovanile di beach volley per le categorie Under 12, U13 ed U14 (con possibilità di un fuoriquota nato nel 2003 per squadra). Alle 19.30, infine, cena ed a seguire “Fiesta Disco Music” per tutti i ragazzi e le ragazze presenti, con cena, canti e intrattenimenti vari a suggellare la fine dell’anno scolastico e l’inizio dell’estate. Il ricavato del torneo, che prevede un numero massimo di 40 squadre per categoria, andrà all’associazione Noi non ci lasceremo mai.