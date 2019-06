Volley S3 in festa a Marina di Ravenna

Dopo otto concentramenti svoltisi in tutta la provincia a partire da gennaio, per le società che hanno partecipato all’attività promozionale di Volley S3 – con le sue categorie Red 3x3, Green 3x3 e White 2x2 - è giunto il momento della festa finale che, aldilà dell’aspetto agonistico, che con la disputa dell’ultimo concentramento delineerà la classifica ufficiale, vuole essere soprattutto un piacevole momento di aggregazione e condivisione.

L’appuntamento per tutti i ragazzi e ragazze delle società Fipav che hanno partecipato all’attività è per le 9 di sabato 8 giugno al bagno Obelix di Marina di Ravenna, uno degli stabilimenti storicamente più vicini al mondo della pallavolo. Il programma della giornata prevede dalle 9.30 alle 12 la prima serie di partite; poi il pranzo e alle 14 si torna in campo per completare il calendario delle gare. Alle 16.30 le premiazioni per tutte le squadre partecipanti e per i giovani atleti che parteciperanno all’evento, oltre ad una merenda. Per la disputa delle partite verranno allestiti 4 campi con misure 4,5 x 6 e rete a 1,70 metri e 4 campi con misure 4,5 x 4,5 e rete a 1,50 metri.

“Il Progetto Volley S3 è stato ideato e lanciato dalla Federazione Italiana Pallavolo e da un paio di stagioni è a pieno regime – dice il presidente del Comitato di Ravenna, Mauro Masotti – anche nella nostra realtà. Nel dicembre scorso abbiamo toccato con mano le sue potenzialità ospitando i 1500 studenti ed atleti durante il Volley Insieme con Lucchetta, Papi, Giretto e la struttura nazionale del Villaggio S3 capitanata da Stefano Bellotti. Oggi chiudiamo la stagione con un bilancio positivo, oltre un migliaio di partecipanti, nonostante il maltempo ci abbia costretto ad annullare due raduni (a Porto Fuori e Mezzano) che erano previsti all’aperto e con la festa del Volley S3 Under 12 andata in porto così bene a Cervia due settimane fa dopo un calendario diffuso e 150 atlete coinvolte; inoltre abbiamo avuto un grande successo nelle scuole medie, devo hanno aderito 34 Istituti con quasi 200 studenti coinvolti. Direi che è una buona base su cui lavorare per il futuro”.