Volley, Sara Panetoni campionessa d'Europa premiata anche come miglior libero

Domenica 9 settembre è arrivato un nuovo importante risultato per la giovane pallavolista bagnacavallese Sara Panetoni, che con la nazionale Under 19 ha vinto il titolo europeo a Tirana, dove è stata anche premiata come miglior libero della manifestazione. Il titolo si aggiunge a quello mondiale Under 18 dello scorso anno.

"Quando nel settembre 2017 abbiamo ospitato Sara in Consiglio comunale – ricorda il sindaco Eleonora Proni – sapevamo che quello per cui ci stavamo complimentando con lei sarebbe stato soltanto il primo di una lunga serie di successi. Ora, a distanza di un anno, sono a ribadirle i complimenti e l’orgoglio miei, dell’amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità. Questo nuovo traguardo, arricchito dal premio come miglior libero del campionato europeo, è il naturale sbocco del talento, dell’impegno e della classe della nostra concittadina".

La diciottenne Sara Panetoni ha mosso i primi passi nella pallavolo con la Fulgur Bagnacavallo all'età di 8 anni, poi ha militato con l'Olimpia Teodora Ravenna fino all’A2 e quest’anno esordirà in A1 con il Club Italia, che raccoglie i migliori giovani talenti del volley nazionale.