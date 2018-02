Volley, Sara Panetoni invitata agli allenamenti delle squadre nazionali giovanili

La società Olimpia Teodora Ravenna Ssd arl comunica che l’atleta Sara Panetoni, libero della squadra che milita nel torneo di Serie A2, è stata ufficialmente invitata dalla Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Tecnico Federale Massimo Bellano, a partecipare ai prossimi allenamenti delle squadre giovanili nazionali italiane, in vista delle qualificazioni al Campionato Europeo Under 19 femminile che si disputeranno a Milano dal 26 al 29 aprile.

Sara Panetoni, ravennate, classe 2000, vincitrice lo scorso agosto in Argentina con la maglia della nazionale italiana del mondiale under 18, ha dichiarato: “Ad aprile ci saranno le qualificazioni agli Europei Under 19 in vista dell'Europeo che si disputerà in Albania dall’1 al 9 settembre. Essere stata convocata per i collegiali in preparazione a questa importante manifestazione è una grande soddisfazione che affronto con la speranza di poter arrivare alla fase finale del torneo. Importante sarà anche continuare a lavorare con costanza e impegno per crescere e migliorare sempre di più”.