Volley serie C, Conselice strappa un punto alla seconda della classe

Avanti piano per la Foris Index Cm Conselice, che strappa un punto anche alla seconda forza del campionato, dopo quello conquistato sul campo del Rubicone In Volley prima della sosta. Arriva però la terza sconfitta consecutiva per i gialloblù che perdono 3-2 sul proprio campo contro il Romagna Banca Bellaria, bissando così il risultato dell’andata al termine di un match giocato all’insegna della discontinuità da entrambe le squadre. Valli recupera tutti gli effettivi, Fratucelli e Dirani in particolare e schiera Roncacè in banda. Nel primo set c’è solo la Foris Index Cm in campo: i conselicesi non sbagliano nulla e vincono 25-13 senza problemi. Nel secondo parziale la situazione si ribalta. Bellaria reagisce e stacca ben presto i padroni di casa vincendo 25-15. Nel terzo set torna a dominare la Foris Index che vola sul 16-11 e mantiene le distanze nel finale: 25-19. Nel quarto set cambia ancora tutto con Bellaria, trascinato da Campi e dall’ex Bertacca, che scatta avanti 16-9 e si lascia solo avvicinare nel finale: 25-21.