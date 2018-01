Volley serie C, Conselice torna da San Mauro con un punto

Torna a casa con un punto dalla difficile trasferta di San Mauro Pascoli la Foris Index Cm Conselice, sconfitta 3-2 sul campo del Rubicone Involley al termine della ormai consueta battaglia da due ore. I conselicesi per due volte si sono trovati a rincorrere e per due volte sono riusciti a pareggiare il conto, arrendendosi solo al tie break. Valli, che recuperava per l’occasione lo schiacciatore Roncacè, vittima di un serio infortunio più di un mese fa, ha dovuto fare a meno di entrambi i liberi, Dirani e Pelloni, oltre che del centrale Cirillo ed ha schierato come libero lo schiacciatore Rizzi, dando spazio in banda prima a Contarini e poi a un buon Ciuffoli.

Nel primo set non c’è partita. La squadra di casa prende il largo e vince 25-16. Nel secondo set i gialloblù ospiti reagiscono e, grazie al muro e a qualche regalo dei riminesi, guadagnano progressivamente il vantaggio che permette loro di pareggiare il conto (25-17).

Terzo set vietato ai deboli di cuore. Si gioca punto a punto e l’arrivo è ai vantaggi con la squadra di casa che riesce a spuntarla con il punteggio di 27-25. L’equilibrio si protrae anche nel set successivo e stavolta ai vantaggi sono i conselicesi ad avere ragione (26-24).

Nel tie break ancora una volta partita punto a punto e volata finale che premia la squadra di casa che sbaglia meno nel finale e si impone 15-13.