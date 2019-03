Volley serie C ed Under 18, per la Conad un weekend in chiaro scuro

Fine settimana con doppio impegno ravvicinato per la Under 18 a Regionale di Olimpia Teodora impegnata sabato sera nel campionato di Serie C a Bellaria e domenica pomeriggio a Ravenna nel primo incontro della seconda fase del campionato di categoria. Che la trasferta bellariese avesse un coefficiente di difficoltà molto elevato lo si sapeva, tuttavia tutto si è ulteriormente amplificato per le non buone condizioni fisiche della squadra giallorossa reduce da una settimana problematica, caratterizzata da qualche fastidio muscolare e influenze varie.

In più le biancazzurre di casa hanno sfoderato una prestazione di alto livello, soprattutto in difesa e ricezione, tale da far apparire come bugiarda la classifica che le vede poco al di sopra della zona retrocessione. Il primo set portato a casa dalle ragazze di Rizzi con un ottimo livello di gioco aveva illuso che la partita potesse andare diversamente, ma alla lunga l’esperienza della Gut Chemical e la grande prestazione complessiva (su tutti menzione speciale per il libero Urbinati), scava un solco irreversibile dal quale le ravennati non riescono ad uscire. Coach Rizzi a fine gara è deluso ma realista: “Vincere ci avrebbe fatto fare un enorme passo avanti nella lotta ad un posto nei playoff ma di fronte abbiamo trovato una squadra esperta, motivata e siamo arrivati non certo al meglio delle nostre possibilità. Restiamo seconde, ormai Faenza è irraggiungibile, molte squadre possono ancora inserirsi nelle lotta ma la possibilità di ottenere il secondo posto finale resta nelle nostre mani”. Avversario della Conad Ravenna nel prossimo turno sarà Banca San Marino: sabato 30 marzo alla Mattioli, con inizio alle ore 18.00.

UNDER 18 - Neppure il tempo di recuperare energie fisiche e mentali e le ragazze tornano in campo domenica pomeriggio alla Mattioli nel campionato Under 18, avversarie le piacentine dell’Ardavolley Cadeo. Tenute a riposo precauzionale Monaco e Bendoni, c’è l’esordio da titolare della giovanissima Federica Ghiberti (classe 2004). Nonostante una formazione particolarmente giovane (ben 3 le Under 16 in campo), la Conad Olimpia Teodora resta sempre padrona del gioco e la partita scivola via senza troppi patemi. In poco più di un’ora si scrive il 3-0 finale. Il girone di seconda fase di sola andata che da l’accesso allo spareggio per la Final Four, vedrà le ravennati affrontare prima il Volley Academy Modena (martedì 2 aprile ancora alla Mattioli) e poi domenica 14 aprile a Reggio Emilia il Giovolley.