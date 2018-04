Volley serie C femminile, Cervia frena la corsa della capolista Liverani Castellari

Lascia un punto per strada la Liverani Castellari Lugo che ora ha 5 punti di vantaggio sulla Gut Chemical Bellaria che però dovrà giocare un match in più (4 contro i 3 delle lughesi). Ancora una volta La Greppia Cervia, vittoriosa 3-0 all’andata, fa sudare le proverbiali sette camicie alle lughesi che stavolta però rimontano nel finale e conquistano un successo prezioso che le porta a 8 punti dalla vittoria del campionato. Nel primo set la Liverani Castellari, che recupera Piovaccari e Lauciello, rimedia ad una partenza pessima (3-8) rimontando nella parte centrale e chiudendo con un break di 5-0 per il 25-19 conclusivo.

Nel secondo set Lugo va in difficoltà e va sotto 21-12 poi prova a rimontare nel finale ma si avvicina soltanto alle rivali e perde 25-22. Nel terzo set è crisi nera per la Liverani Castellari che lascia scappare le cervesi (16-12) e non riesce più a riprenderle nel finale (25-22).

La squadra di Marone è spalle al muro perché non può permettersi passi falsi e si ritrova nel quarto set con una partenza a razzo (16-7) che annichilisce le rivali prima del 25-12 finale. Stessa musica anche nel tie break dove le lughesi partono forte (10-5) e controllano nel finale il tentativo di rimonta de La Greppia per il 15-11 che significa ancora primo oposto, anche virtuale, in classifica.