Volley serie C femminile, la Liverani Castellari ad un punto dalla promozione

La Liverani Castellari Lugo si porta a un solo punto dalla promozione in serie B2 grazie al netto successo 3-0 ottenuto sul campo del Rubicone Involley. Tante erano le incognite alla vigilia di questo incontro per la squadra lughese che arrivava dal turno di riposo che spesso spezza il ritmo gara e incontrava una squadra come il Rubicone Involley che all’andata aveva (unica in tutta la stagione) espugnato il PalaLumagni con un rocambolesco 3-2 ed era ancora in corsa per la conquista del terzo posto che significa play-off promozione.

La Liverani Castellari ha disputato la gara quasi perfetta tenendo sempre a debita distanza le avversarie e portando a casa il 3-0 che serviva per arrivare all’ultima giornata con un vantaggio di 3 punti sulla Gut Chemical Bellaria. Alla squadra di Marone, dunque, basterà un punto nella sfida casalinga con il Flamigni Kelematica Sammartinese per conquistare il successo in campionato.

Le lughesi sono partite subito forte distanziando le rivali (11-6) nel primo set e mantenendo le distanze fino al 25-17 conclusivo. Nel secondo set più equilibrio in avvio (11-9), poi nel finale la Liverani Castellari prende il largo e lascia solo le briciole alle avversarie: 25-14. Nel terzo set partenza a razzo delle lughesi (6-2), ultima fiammata della squadra di casa (12-9) e finale ancora una volta tutto della Liverani Castellari che si impone 25-17.