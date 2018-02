Volley serie C femminile, Lugo batte Ravenna e resta in vetta

La Liverani Castellari mantiene la vetta della classifica in coabitazione con la Banca San Marino grazie al 3-0 inflitto all’Olimpia Cmc Ravenna al termine di un match a senso unico. La squadra di Marone soffre solo nel terzo set contro le ravennati che una settimana fa avevano giocato un brutto scherzo proprio alle sammarinesi ma che a Lugo non sono riuscite a ripetere la bella prestazione casalinga. Marone punta su Corrente nel ruolo di opposta al posto di Piovaccari e la Liverani Castellari non decolla nella prima parte del primo set. Nel finale, però, le lughesi piazzano un break di 5-1 (22-16) e si impongono con il punteggio di 25-21. La Liverani Castellari impone il suo gioco in avvio di secondo parziale, facendo leva sul servizio e mette in crisi l’Olimpia Cmc. Le lughesi piazzano un altro break micidiale di 8-1 e volano sul 21-10, chiudendo poi 25-17. Nel terzo set si concentrano le uniche emozioni dell’incontro. L’Olimpia Cmc prova a mettere in crisi le padrone di casa che commettono qualche errore di troppo in battuta e si fanno distanziare (16-13) ma si ritrovano in tempo per piazzare la rimonta, pareggiare a quota 18 e allungare nel finale per il 25-20 che chiude il match.