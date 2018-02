Volley serie C femminile, Lugo "restituisce" il 3-1 subito all’andata alla Gut Chemical Bellaria

La Liverani Castellari “restituisce” il 3-1 subito all’andata alla Gut Chemical Bellaria e vince la sfida tra le seconde in campionato, restando sola all’inseguimento della capolista Banca San Marino. Una vittoria delle determinazione per la squadra di Marone che ha giocato meglio nelle fasi decisive di un match nervoso, con qualche errore di troppo che ha regalato comunque anche diversi momenti divertenti. Nel primo set, dopo una partenza ad handicap, la Liverani piazza il break di 6-0 e passa a condurre. Si procede sui binari dell’equilibrio e il parziale si decide nel finale con le lughesi che, sul 21-21, piazzano un parziale di 4-1 e vincono 25-22.

Nel secondo set prende il largo nella parte centrale la formazione lughese (break di 5-0 e 19-16). Emozioni nel finale con la Liverani Castellari che, sul 24-18, si addormenta, Bellaria prova a rimontare (24-22 ma le padrone di casa chiudono al quinto tentativo ancora 25-22.

Nel terzo set la Gut Chemical si aggrappa alle sue bocche da fuoco per mettere all’angolo una Liverani Castellari che tira il fiato e permette alle ospiti di accorciare le distanze (25-19). Nel quarto set la squadra di casa, grazie ad una serie di Grasso al servizio, parte fortissimo (8-2) e per la Gut Chemical è notte fonda. Le bellariesi non riescono più a rientrare e Lugo vince 25-18.