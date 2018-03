Volley serie C femminile, per Lugo arriva l'ottava vittoria di fila

Ottavo successo consecutivo per la Liverani Castellari Lugo che mantiene le distanze rispetto alla Gut Chemical Bellaria seconda in classifica (+6) a cinque turni dal termine (ma le lughesi giocheranno solo quattro gare per via del turno di riposo). La squadra di Marone espugna con un secco 3-0 il campo del Pontevecchio al termine di un match durato poco più di un’ora con dominio della squadra romagnola. Marone deve sempre fare a meno di Lauciello e Piovaccari infortunate: cambi obbligati ma nel primo set bastano le sette in campo per mettere in crisi un Pontevecchio rinunciatario che si arrende con il punteggio di 25-10. Provano a reagire le padrone di casa nel secondo set ma solo per qualche scambio si gioca punto a punto. Nella parte centrale del set Lugo prende il largo e vince 25-21. Il terzo set è la fotocopia del primo: solo una squadra in campo, la Liverani Castellari Lugo che non lascia scampo alle bolognesi (25-10) e prosegue la sua marcia al primo posto.

Pontevecchio-Liverani Castellari Lugo 0-3 (11-25, 21-25, 10-25)

PONTEVECCHIO: Pierantoni 7, Zanotti 6, Cassanelli, Fico 2, Casini 5, Lipparini 1, Capriotti 2, Raito 1, Scola 1, Stignani (libero). All.: Zaccherini.

LIVERANI CASTELLARI: Milesi 17, Dall’Olmo, Corrente 8, Grasso 13, Rizzo 7, Gaddoni 4, Cavazza 1, Capriotti 4, Cavalli (libero). N.e. Martelli. All.: Marone.

NOTE. Battute vincenti: Pontevecchio 1, Lugo 7. Battute sbagliate: Pontevecchio 7, Lugo 10. Muri: Pontevecchio 4, Lugo 5.