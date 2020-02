Volley serie C, la Pietro Pezzi chiude al terzo posto il torneo di Coppa Emilia Romagna

Nella semifinale giocata nella mattinata di domenica a Ravenna, la Pietro Pezzi lotta 5 set e oltre due ore per contendere a Hipix Spezzano il diritto a disputare la finalissima della Final Four di Coppa Emilia Romagna serie C, ma deve arrendersi 3-2 ai vigorosi emiliani (che nel pomeriggio si aggiudicheranno il trofeo, ancora in 5 set, ai danni dell’Atlas Santo Stefano), centrando comunque un buon terzo posto.

Per i ravennati targati Sirio Spa, all’esordio in questa manifestazione e giunti alle semifinali dopo aver eliminato le compagini modenesi Villa D’oro negli ottavi e Polisportiva Mo est nei quarti, il compito non era dei più semplici. Gli spezzanesi sono una ottima squadra, vantano infatti un invidiabile ruolino di marcia nel loro girone (30 punti in dieci gare e solo 4 set al passivo); per di più i padroni di casa hanno dovuto affrontare la gara facendo i conti con un lunghissimo elenco di atleti indisponibili: Anconelli, Bendandi Brunelli, Cricca, Sternini, Tabanelli e Triossi. La squadra di Guerra e Velastri inizia il match a spron battuto aggiudicandosi il 1° set con un sorprendente 25-12. Dalla seconda frazione in poi gli ospiti limitano gli errori ed evidenziano una migliore qualità di gioco rispetto alla Pietro Pezzi; Pietro Pezzi che – in svantaggio 2-1 reagisce e trova la forza (anche grazie all’ingresso in campo di Matteo Guerra) di imporsi 25-19 e di rimandare tutto al tie-break.

Archiviata la Coppa Emilia Romagna, dal prossimo weekend nuovamente spazio al campionato che riprenderà con la prima giornata di ritorno. Pietro Pezzi di scena in trasferta, nel derby ravennate a San Pietro in Vincoli - sabato 8 febbraio alle 20,30 - contro la prima della classe Atlas S. Stefano.

Pietro Pezzi Ravenna-Hipix Spezzano 2-3 (25-12, 19-25, 15-25, 25-19, 6-15)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti, Belloni 18, Cardia 19, Battara 3, Larovere, Guerra 6, Rambaldi (L), Giugni 10, Romin, Mazzavillani, Sternini n.e. Allenatori Velastri e Guerra.