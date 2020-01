Volley serie C, la Pietro Pezzi Ravenna si impone a San Giovanni in Marignano

Bella prova di orgoglio dei ravennati che, superando in quattro set il Panificio Pagnoni, nella gara giocata sabato 25 gennaio per la giornata numero 11, riscattano la sconfitta subita nel turno scorso dalla Poggi San Lazzaro. La Pietro Pezzi mantiene dunque aperta la serie di successi esterni e si conferma al secondo posto in classifica, proprio in condominio con gli stessi bolognesi.

Nonostante l’infermeria piena (Cricca, Triossi, Tabanelli, Sternini e Bendandi, la lista dei non disponibili) i ragazzi di Guerra e Velastri riescono a raccogliere una preziosa vittoria da tre punti in rimonta, dopo aver perso ai vantaggi il set di apertura. Nel prossimo fine settimana, con il campionato sospeso, spazio alla Coppa Emilia Romagna; la Pietro Pezzi sarà protagonista della Final Four ed ospiterà Hipix Modena nella semifinale in programma domenica mattina 2 febbraio, ore 11 alla palestra Montanari.

Panificio Pagnoni - Pietro Pezzi Ravenna 1-3 (19-25, 18-25, 23-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Anconelli 23, Belloni 17, Cerquetti 6, Cardia 11, Battara 7, Brunelli, Rambaldi (L), Giugni 9, Mazzavillani, Tabanelli n.e., Triossi n.e. Allenatori Velastri e Guerra.