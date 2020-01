Volley serie C, la Pietro Pezzi si qualifica per la finale a quattro di Coppa Emilia Romagna

Servono più di due ore di gioco e 5 set alla Pietro Pezzi Ravenna per prevalere sulla Polisportiva Modena est nel match giocato sabato 11 gennaio alla palestra Montanari, “gara secca” valida come quarto di finale della Coppa Emilia Romagna. Grazie al risultato colto ai danni degli emiliani, i ravennati targati Sirio Spa guadagnano un posto tra le quattro squadre nel torneo che aggiudicherà la Coppa regionale con la formula della Final Four ed iniziano al meglio il 2020, allungando la serie di successi che al momento gli consente di lottare con l’Atlas S. Stefano per il vertice nel campionato di serie C.

I padroni di casa, che devono rinunciare agli acciaccati Cricca e Triossi, iniziano il match con Anconelli opposto al regista Cerquetti, Giugni e Cardia in posto 4, Belloni e Mazzavillani al centro, Rambaldi libero e vincono il primo parziale con relativa facilità. Dalla seconda frazione sono invece gli ospiti a salire in cattedra - aggressività in difesa e copertura e potenza in attacco, le loro armi migliori - che si portano in vantaggio 2-1 nel parziale dei set, dando l’impressione di aver ribaltato l’inerzia della gara in modo definitivo. Ma sotto di un set i ragazzi di Guerra e Velastri trovano la forza di reagire ed anche grazie all’ingresso in campo di Tabanelli come ricevitore-attaccante, a garantire ordine e tranquillità ai compagni (oltre che consentire lo spostamento di Giugni al centro) trovano la forza per completare la rimonta.

L’epilogo della Coppa Emilia Romagna è in programma per il primo weekend di febbraio in sede da destinarsi (Pietro Pezzi Ravenna e Atlas S. Stefano hanno inoltrato alla federazione regionale la candidatura per ospitare congiuntamente l’evento). Qualificate, oltre alle due formazioni ravennati, Kerakoll Sassuolo e Hipix Modena. Sabato 17 gennaio la Pietro Pezzi sarà impegnata nuovamente a Ravenna – palestra Montanari, ore 18, avversario Poggi Bologna (terzo in classifica) - nel big match che caratterizza la 10° giornata di andata del campionato, ovvero quella della ripresa dopo la lunghissima pausa natalizia.

Pietro Pezzi Ravenna-Polisportiva Modena Est 3-2 (25-18, 22-25, 22-25, 25-21, 15-12)

Pietro Pezzi Ravenna: Anconelli 17, Cerquetti 4, Belloni 13, Triossi, Cardia 18, Sternini 1, Brunelli, Battara, Rambaldi (L2), Giugni 5, Mazzavillani 4, Tabanelli 8, Bendandi (L1) n.e. Allenatori Velastri e Guerra.