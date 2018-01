Volley serie C maschile, brutta battuta d'arresto per Conselice

Brutta battuta d'arresto per la Foris Index Cm Conselice che chiude il girone di andata con una battuta d'arresto interna (1-3) contro l'ex fanalino di coda Atletico Bologna, al secondo successo consecutivo in campionato. Valli deve fare a meno in avvio dell'opposto Fratucelli e del libero Dirani e schiera Ciuffoli e Rizzi. Nel primo set grande equilibrio nella parte centrale ma nel finale sono i bolognesi ad avere qualcosa in più e ad imporsi 25-22. Nel secondo set arriva la reazione della Foris Index Cm che parte fortissimo (16-8) e lascia solo le briciole ai bolognesi: 25-12. Nel terzo parziale come nel primo i bolognesi prendono il largo nella parte finale e si impongono 25-21. Nel quarto set Conselice soffre in avvio, va sotto piuttosto nettamente ma, con Fratucelli acciaccato in campo, i gialloblù tornano sotto fino al 21-20 ma nel finale si arrendono con il punteggio di 25-22.

Foris Index Cm Conselice-Pontevecchio Bologna 1-3 (22-25, 25-12, 21-25, 22-25)



FORIS INDEX CM: Vecchi, Contarini 11, Saiani 14, Ciuffoli 5, Belloni 13, Garavini 13, Rizzi (libero 1), Pelloni (libero 2), Roncacè 3, Fratucelli 2, Vespignani. N.e. Diurani, Babini. All.: Valli.



ATLETICO BOLOGNA: Belli 10, Marcheselli 6, Mingardi, Gnoni 14, Castelli 18, D'Orio 12, Gherardi (libero), Mazziotti, Gavelli, Garelli, Filippini, Celico (libero 2). N.e. Ceccarelli. All.: Piccinini.



NOTE. Battute vincenti: Conselice 5, Atletico 9. Battute sbagliate: Conselice 9, Atletico 10. Muri: Conselice 10, Atletico 10. Errori: Conselice 19, Atletico 19.