Volley serie C maschile, quinta vittoria consecutiva per Conselice

Bella vittoria per la Foris Index Cm Conselice che conquista il quinto successo consecutivo battendo 3-1 il Modena Volley. Una rimonta che, a cinque giornate dal termine, lascia accesa una piccolissima speranza di agganciare la zona play-off per i gialloblù che confermano il grande stato di forma battendo una delle squadre del momento, il Modena Volley, reduce dal netto successo con San Marino in settimana.

Nel primo set la Foris Index non dà seguito a una buona partenza (15-12), si fa riprendere e superare nel finale dai modenesi che vincono 25-21. Nel secondo set si gioca punto a punto, gli ospiti provano la fuga nel finale (18-21) ma la Foris Index rimonta, pareggia a quota 24 e opera il sorpasso nel finale (26-24). Ancora equilibrio nel terzo set con Conselice che mantiene un paio di punti di vantaggio e nel finale riesce a piazzare il break vincente di 3-0 per il 25-22. Nel quarto set la Foris Index, sfruttando anche i tanti errori in battuta dei rivali, parte forte (16-12), lascia a distanza di sicurezza i rivali e nel finale vince 25-20 ma la vittoria di Cesena con Modena Est lascia i gialloblù a 6 punti dalla zona play-off