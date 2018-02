Volley serie C maschile, terza ko di fila per la Foris Index Cm Conselice

Terza sconfitta consecutiva per la Foris Index Cm Conselice che stavolta non riesce a muovere la classifica uscendo battuta 3-1 sul campo della terza forza del campionato Conad Atlas Santo Stefano. Prova in altalena per i gialloblù, partiti malissimo e poi capaci di giocare per quasi tre set alla pari con la formazione dell’ex di Turno Bobby De Marco, cedendo non senza qualche rimpianto ai vantaggi nel quarto parziale. Da dimenticare per la squadra di Valli il primo set che vede i padroni di casa dominare in tutti i fondamentali e vincere 25-15.

Nel secondo set Valli inserisce Rizzi in banda e la Foris Index reagisace partendo bene (8-4) e mantenendo le distanze fino al 25-21 conclusivo. Nel terzo set i gialloblù si trovano ben presto ad inseguire (9-5 e 16-13). La Conad Atlas fa leva su Taglioli e si impone con il punteggio di 25-21. Nel quarto set partono meglio i conselicesi (6-9 e 13-16) ma nel finale arriva la rimonta della Conad che pareggia a quota 20, mette anche il naso avanti ma non riesce a scrollarsi di dosso la Foris Index. Soluzione ai vantaggi che premia la squadra di De Marco con il punteggio di 27-25.

Conad Atlas Santo Stefano-Foris Index Cm Conselice 3-1 (25-15, 21-25, 25-21, 27-25)

CONAD ATLAS: Martini 2, Silvestroni 12, Casadei 10, Taglioli 28, Scarpellini 6, Piadelli 4, Monti (libero), Fantini 9, Bussi, Mazzoni 1. N.e. Mazzavillani, Agostini, Gatti. All.: De Marco.

FORIS INDEX CM: Vecchi 1, Fratucelli 6, Roncacè 2, Saiani 17, Belloni 8, Garavini 10, Dirani (libero 1), Pelloni (libero 2), Rizzi 7, Vespignani, Babini, Ciuffoli 5. N.e. Contarini. All.: Valli.

NOTE. Battute vincenti: Atlas 2, Conselice 4. Battute sbagliate: Atlas 10, Conselice 14. Muri:Atlas 9, Conselice 10. Errori: Atlas 20, Conselice 15.