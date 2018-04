Volley serie C, si interrompe a Bologna la serie positiva di Conselice

Si interrompe a Bologna contro una Zinella molto determinata la serie vincente della Foris Index Cm, Conselice che ripone nel cassetto con quattro turni di anticipo il sogno di completare la rimonta per la zona play-off. I gialloblù commettono troppi errori, regalando più di un set alla squadra di casa che ringrazia e, senza strafare, domina il match. Polveri bagnate per le bocche da fuoco conselicesi con la Foris Index Cm che non riesce quasi mai ad impensierire la formazione avversaria.

Dopo un avvio equilibrato (8-7) la Zinella prende il largo nella parte centrale del primo set scattando avanti 16-11. Conselice sbaglia tanto e si arrende con il punteggio di 25-18. Secondo set (con Contarini al posto di uno spento Fratucelli tra i gialloblù) in fotocopia con l’avvio tirato e poi lo scatto dei padroni di casa che volano sul 16-10 e non si fanno più riavvicinare: 25-21. Nel terzo set la Foris Index (che ha in campo Babini e Roncacè) regge il ritmo fino al 15-13, poi si ferma di schianto, permettendo ai padroni di casa di piazzare un break di 6-0 che frutta il successo con il punteggio di 25-20.