Volley serie C, terzo successo consecutivo per la Pietro Pezzi Ravenna

Convincente la prestazione che la Pietro Pezzi ha offerto venerdì sera a Pontelagoscuro, nell’anticipo della quarta giornata del girone di andata. In terra ferrarese i ragazzi di Guerra e Velastri inanellano la terza vittoria piena e si confermano imbattuti lontano da Ravenna.

Il primo set è l’unico nel quale la squadra targata Sirio trova filo da torcere, riuscendo a prevalere solo ai vantaggi grazie ad un azzeccato doppio cambio, dove il neo entrato Cricca - all’esordio stagionale – risulta decisivo in prima linea. Secondo e terzo parziale praticamente senza storia, con i padroni casa che non riescono ad opporre resistenza ai ravennati, nelle cui fila sono Cardia e Belloni a fare la parte del leone. Grazie a questi tre punti la Pietro Pezzi guadagna il secondo posto in classifica, in coabitazione con l’Atlas (che ha giocato una gara in meno) staccata di un punto dalla Poggi Bologna.

La squadra ravennate, che questa settimana osserverà il turno di riposo, tornerà in campo sabato 23 novembre a Ravenna - palestra Montanari, inizio gara ore 21 - contro la Consar Romagna.

Benatti Costruzioni - Pietro Pezzi Ravenna 0-3 (25-27, 15-25, 18- 25)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 2, Belloni 13, Triossi 6, Cardia 16, Sternini n.e., Anconelli 4, Bendandi L1, Battara, Brunelli, Rambaldi L2 n.e., Giugni 8, Mazzavillani n.e., Cricca 3. Allenatori Velastri e Guerra.