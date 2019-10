Volley serie D, al via la stagione della Tecnoprotezione Faenza: "Vogliamo vedere le nostre giocatrici in B2"

"Il nostro obiettivo è vedere molte giocatrici di questo gruppo nella squadra di serie B2". Ha le idee piuttosto chiare Roberto Casadei, da questa stagione alla guida della Tecnoprotezione, formazione di serie D femminile della Pallavolo Faenza che debutterà in campionato giovedì alle 21.15 sul campo della Portuali Ravenna: dalle sue parole, il coach è già entrato in piena sintonia con la filosofia della società.

"A livello personale sta per iniziare una stagione molto stimolante dal lato sportivo e umano - spiega -. Questa nuova avventura a Faenza mi entusiasma ed inoltre dopo molti anni allenerò un gruppo giovane e finalmente potrò ritornare ad insegnare pallavolo. Ho infatti una rosa formata da molte giocatrici dell’Under 18 nate nel 2001 e nel 2002 che dovremo far crescere e maturare, sfruttando questo campionato per far acquisire loro esperienza. Di veri e propri obiettivi di classifica non ce ne siamo posti: puntiamo a mantenere la categoria e ovviamente daremo il massimo per cercare di disputare un campionato da protagonisti. Sinceramente non conosco bene il girone e sarà anche per me una esperienza nuova e formativa che mi permetterà di crescere insieme alla squadra".

La Tecnoprotezione giocherà le partite interne il sabato alle 17 alla palestra Badiali di Faenza: il debutto casalingo sarà sabato 26 contro il Volley Rimini. Le faentine sono inserite nel girone E insieme a Pallavolo Portuali Ravenna, Sg Volley Rimini, Arcobaleno Forlì, Solovolleybol Imola, PGS Bellaria Bologna, Athena Rimini, Villa Verucchio Volley, Ca Acli Stella Rimini, San Lazzaro Castenaso e Volley Castello Bologna.

LA ROSA DELLA TECNOPROTEZIONE

PALLEGGIATRICI: Veronica Zama e Annalisa Asirelli

CENTRALI: Giulia Baldani, Milla Spada, Agnese Scardovi,

Giorgia D'Agostino

SCHIACCIATRICI: Alessia Seganti, Letizia Greco, Sara Goni, Francesca Zani

OPPOSTE: Margherita Zoli, Lucia Solaroli, Michelle Martelli

LIBERI: Letizia Biondi e Maria Vittoria Mengozzi

Allenatore: Roberto Casadei

Vice: Paolo Negrini

Vice: Luciano Marangoni