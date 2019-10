Volley serie D femminile, la Tecnoprotezione arpiona un punto a Ravenna

La Tecnoprotezione conquista un punto sul campo dei Portuali Rimini, perdendo 2-3 la prima gara di campionato, un match intenso e molto combattuto. L’avvio di gara non vede le faentine attente ed infatti a comandare i giochi sono le padrone di casa, ma azione dopo azione, la squadra riacquista fiducia, recupera il passivo e si aggiudica il primo set. Nel secondo il copione del match è opposto: buona partenza della Pallavolo Faenza poi arriva un calo di tensione che consente alle ravennati di impattare sull’1-1. Il carattere però non manca alle manfrede e infatti giocano un terzo set da applausi. Battute micidiali e un attacco efficace consentono di vincere la frazione con un ampio scarto. La partita sembra finita, ma purtroppo la concentrazione cala all’improvviso nonostante coach Casadei cerchi di tenere alta la tensione. Probabilmente la sensazione di una vittoria già acquisita e la giovane età della squadra giocano un brutto tiro alle ragazze che da quel momento in poi nonostante tempi e cambi non trovano più lo spunto vincente.

I Portuali tornano in corsa e chiudono il quarto set galvanizzati. Si arriva così al tie break dove Faenza ha ben tre occasioni per chiudere i conti ai vantaggi, non riuscendole a sfruttare. “Peccato per come è finita la partita – afferma l’allenatore Roberto Casadei -, perché l’avevamo in pugno. Sono comunque contento dell’atteggiamento della squadra, perchè abbiamo reagito sempre e quando abbiamo giocato sciolte ci siamo fatte valere. Dobbiamo lavorare molto anche perché le ragazze che sono molto giovani devono ancora assimilare bene quello che chiedo loro e per fare questo ci vuole tempo e pazienza. Sono certo che cresceremo ad ogni allenamento”. La Tecnoprotezione ritornerà in campo sabato allle 17 alla Palestra Badiali di Faenza conntro la SG Volley Rimini.

Classifica: Arcobaleno Forlì, San Lazzaro, Volley Castello Bo 3; Pallavolo Portuali Ravenna e PGS Bellaria Bo 2; Solovolley Imola e Tecnoprotezione Faenza 1; Athena Rimini, Volley Santarcangelo, SG Volley Rimini, Villa Verucchio e Acli Stella Rimini 0.