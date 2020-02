Volley serie D, la Tecnoprotezione ritorna alla vittoria. Segnali di ripresa per la Stampa Mondo

La Tecnoprotezione ritorna alla vittoria superando davanti al proprio pubblico Santarcangelo e si riprende il secondo posto. Faenza parte con la diagonale Assirelli – Martelli, Goni – Seganti, le due centrali Spada e Baldani e Biondi libero. La partita inizia con un ritmo blando con Santarcangelo che sembra più determinato, complice anche la poca convinzione mostrata dalle faentine. Coach Casadei decide così di cambiare qualche pedina del sestetto facendo entrare De Agostino per Baldani e Greco per Goni e pian piano Faenza recupera, aggiudicandosi il set 25-22.

Si riparte ed è subito il Santarcangelo a dettar legge che con attacchi ficcanti mette in difficoltà le manfrede. Le ospiti piazzano il break vincente e sono brave a vanificare il tentativo di rimonta della Tecnoprotezione, aggiudicandosi la frazione 25-22. Nel terzo set Faenza parte forte: una serie di battute di Goni permettono di scavare subito un importante solco, tanto che la frazione viene vinta 25-14 senza problemi. Tutto è addirittura più facile nel quarto, con Faenza che approfitta di un crollo delle avversarie per chiudere presto i conti sul 25-8. Classifica: Pallavolo Athena Rimini 40; Tecnoprotezione Faenza 30; PGS Bellaria Bo 28; Volley Castello Bo 25; Arcobaleno Forlì SG 22; Solovolley Imola e Portuali Ravenna 21; Volley Rimini 20; San Lazzaro 17; Villa Verucchio 13; Volley Santarcangelo 8; Acli Stella Rimini 7.

SERIE D MASCHILE - Segnali di ripresa per la Stampa Mondo che mostra subito il suo vero volto in casa della Zinella Bologna, aggiudicandosi il primo set 25-19. Un ottimo avvio di gara non viene però confermato ed infatti qualche errore di troppo permette ai padroni di casa di pareggiare i conti e di vincere poi il match. Classifica: Fulgur Bagnacavallo 41: Forlì Volley* 39; Dinamo Bellaria Igea Marina* 34; Sesto Imolese* 30; Volley San Marino, Rainbow Forlì e Zinella Bologna 24; Consar Ravenna e Savena Volleybol 18; Around Team Volley Cesena e Rubicone In Volley 16; Stampa Mondo Faenza 4; Argenta Volley 0. * già riposato. Tutti i campionati saranno sospesi.