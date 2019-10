Volley serie D maschile, la Stampa Mondo torna da Bologna con zero punti

Esordio tutto sommato positivo per la Stampa Mondo di coach Querciola, sconfitta in casa dal Savena Volley Bologna, ma autrice comunque di una buona prestazione. Nel primo set infatti sono proprio i faentini a prevalere vincendo 25-18, non riuscendo però a confermarsi nei successivi, a causa anche della giovane età. La maggiore esperienza dei bolognesi ha fatto la differenza soprattutto nella seconda e nella quarta frazione, permettendo agli ospiti di vincere 3-1. Nel prossimo turno i faentini saranno di scena sabato alle 21.15 sul campo del Rainbow Forlì. Classifica: Consar Ravenna, Fulgur Bagnacavallo, Around Team Volley Cesena, Rainbow Forlì e Savena Bologna 3; Dinamo Bellaria Igea Marina 2; Sesto Imolese 1; Forlì Volley*, Rubicone In Volley, Stampamondo Faenza, Zinella Volley Bologna, Argenta Volley e Volley San Marino 0. * già riposato

Pallavolo Faenza Stampa Mondo 1 Savena Volley Bo 3 (25-18; 12-25; 19-25; 7-25)

FAENZA: Rota 8, Cicognani 14, Trossero 7, Lassi 8, Leoni 1, Alpi 2, Zannoni 1, Rossi 1, Zama, Balestra (L), Ghetti ne, Moschini ne. All.: Querciola