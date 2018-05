Volley, sfide intense per i giovani del Porto Robur Costa e del Romagna In Volley

Periodo molto intenso dell’attività delle formazioni giovanili del Porto Robur Costa e del Romagna In Volley, con tante squadre e numerose baby promesse impegnate nelle varie fasi nazionali e regionali.

Under 14 - È già partita verso il Sud Italia la formazione Under 14 della Bunge Romagna che partecipa alle finali nazionali di Catania. In lizza ci sono 28 squadre: sedici di queste effettuano una fase preliminare che qualificherà quattro team che si aggiungeranno ai dodici già in possesso del pass. La formazione guidata da Minguzzi e Forte è compresa tra le finaliste avendo vinto il campionato regionale e quindi giocherà in uno dei quattro gironi. Il primo incontro è previsto giovedì 17 maggio alle ore 17 contro la Kioene Padova, il secondo venerdì 18 alle 9 contro il Volley Cosenza e il terzo nella stessa giornata alle 17 contro la Colombo Genova. Le prime due classificate di ogni gruppo proseguiranno in scontri diretti dai quarti fino alla finale in programma domenica 20 alle ore 11.

Under 13 6x6 - Si è svolta domenica la prima fase regionale del campionato Under 13 6x6 alla quale hanno partecipato due formazioni. Quella del Porto Robur Costa, denominata Bunge Romagna Ravenna (guidata da Giuliano Marasca), ha vinto la sua fase che si è svolta a Cesena battendo per 2-1 la Dinamo Bellaria e 2-0 Zinella Bologna. Quella della Scuola di Pallavolo (allenatore Matteo Bologna) ha giocato invece a Imola dove non è riuscita a vincere le partite contro Imola Volley e Volley Club Cesena. Sabato 2 giugno la Bunge Romagna Ravenna parteciperà alle finali regionali che si svolgeranno a Cesena contro Anderlini Modena, La Mukkeria Modena e Uisp Imola Volley.

Serie D - Inizia in terra emiliana l’avventura della Bunge Romagna nei playoff di Serie D. Piazzatasi terza nel girone C regionale al termine della regular season, la squadra diretta da Marasca e Rossi, composta tutta da giocatori Under 18, gioca domani sera a San Felice sul Panaro (ore 21.30) la gara di andata delle semifinali contro l’Unione 90 Modena. Il match di ritorno è in programma venerdì a Ravenna al Pala Costa (ore 21.15), con il vincitore dello scontro diretto che in finale incontrerà la vincente tra Viserba e Anderlini Modena.

Under 18 - Si svolgeranno a Modena domenica 20 maggio le finali regionali Under 18. La Bunge Romagna di Marasca e Rossi in semifinale se la vedrà alle ore 10.30, nella Palestra Cus Modena, con lo Stadium Mirandola, con la vincente del match che affronterà in finale (ore 16.30 al PalaAnderlini) chi la spunterà fra Modena Volley e Dinamo Bellaria. Le due finaliste accederanno alla finale nazionale che si svolgerà a Massafra e Castellaneta, in provincia di Taranto, dal 5 al 10 giugno.

Under 13 3x3 - La Bunge Romagna di Patrick Bandini parteciperà alla finale nazionale Under 13 3x3 a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, dal 25 al 27 maggio. L’organico è composto da Samuele Candito (capitano), Diego Frascio, Francesco Zuccherato, Nicola Fucksia e Glenn Ferrari.

Baroni miglior Under 16 - Matteo Baroni, atleta classe 2002 del Porto Robur Costa dove gioca nelle formazioni di Serie D e Under 18, ha vinto il premio di miglior giocatore delle finali regionali Under 16, alle quali ha partecipato in prestito nelle fila del Volley Tricolore Reggio Emilia. La squadra reggiana ha conquistato il titolo di campione regionale battendo domenica scorsa La Mukkeria Modena e Anderlini. Matteo parteciperà quindi alle finali nazionali con il Volley Tricolore dal 31 maggio al 3 giugno a Torino.