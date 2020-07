Volley, slitta l’inizio degli allenamenti del Porto Robur Costa 2030

Dovrà attendere ancora la Consar Ravenna per iniziare gli allenamenti per la stagione 2020/21. Da un lato c’è la necessità di far passare il tempo tecnico necessario per sottoporre tutti i giocatori ai test sierologici obbligatori, dall’altro non c’è ancora il via libera per usufruire del Pala Costa nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli che regolamentano l’attività sportiva diramati dalle varie autorità competenti. Quindi, l’auspicata data di inizio di mercoledì 8 luglio subirà uno slittamento.

“Siamo in attesa di avere l’ok sanitario per quanto riguarda i test sierologici – conferma coach Bonitta – e inizieremo quando saremo pronti. Sono in costante contatto con i giocatori che al momento fanno parte dell’organico e li radunerò appena sarà possibile. Non faccio previsioni di date, ma ogni giorno può essere buono per cominciare la stagione”.