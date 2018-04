Volley, strepitose le giocatrici dell'Olimpia Master al Challenge città di Torri

Sono stati tre giorni di grandissima pallavolo giovanile femminile quelli precedenti la Pasqua al Challenge Città di Torri, torneo giunto alla sesta edizione che si è già elevato ad una delle manifestazioni di primo livello nel settore. L’Olimpia Master Ravenna si è presentata con ben tre formazioni impegnate nei tornei Under 14, Under 16 e Under 18 e, se per le squadre più giovani si era consapevoli che sarebbero stati banchi di prova molto duri, certamente quella della massima categoria era la squadra su cui si puntava per ottenere il miglior risultato sportivo possibile.

In un torneo che vedeva al via 16 formazioni di ottimo livello, l’Olimpia Master si trova inserita in un girone impegnativo con squadre rappresentanti vivai di ottimo livello e con squadre partecipanti a campionati nazionali: Aduna Padova (B1), Foppapedretti Bergamo (A1) e Cus Collegno Torino (A2). La squadra entra nel giusto clima torneo con una bella vittoria in rimonta (2-1) su Padova all’esordio e una partita capolavoro contro Bergamo. Orobiche battute 2-0 con un primo set al cardiopalmo vinto ai vantaggi e un secondo parziale dominato dalle ravennati in tutti i fondamentali contro una squadra certamente superiore dal punto di vista fisico. A qualificazione acquisita con un turno di anticipo si torna in campo nella seconda giornata di gara ed è ininfluente la sconfitta con Collegno (1-2 dopo aver vinto il primo) nella quale si coglie l’occasione per ruotare tutta la rosa e far rifiatare le giocatrici fino a quel momento più impegnate.

L’avversario nel quarti di finale del pomeriggio è la squadra del Paviceramica Volley 2.0 di Crema (CR). Contro le lombarde la squadra di Rizzi e Cerquetti sfodera un primo set “monstre” nel quale la forte squadra avversaria non riesce a trovare il bandolo della matassa. Ricezione impeccabile, difese, muri, attacchi potenti alternati a conclusioni intelligenti, un vero spettacolo. Nel secondo parziale un passaggio a vuoto porta dal vantaggio 23-19 al 25-27 finale con anche due palle match annullate. Ma le ravennati non si fermano e nel tie break riescono a portare a casa il successo che vale la semifinale. E’ il PalaVillanova di Torri di Quartesolo il teatro della sfida che vede l’Olimpia Master affrontare la squadra californiana di Forza 1. Con le energie al lumicino da ambo le parti (è la terza partita di giornata) la differenza la fa la tecnica. Greta e compagne mettono in campo tutto quello che hanno e sostenute da un cuore enorme portano a casa prima un interminabile set (29-27) e di seguito il secondo parziale tenendo a bada il tentativo di recupero delle statunitensi. L’attacco out della banda di Forza 1 fa esplodere la gioia per una splendida finale conquistata con grande merito. E’ un PalaVillanova gremito in ogni ordine di posti quello che vede la sfida alla Unet E-work Busto Arsizio, società che da anni è al top a livello nazionale (e che investe seriamente anche sul giovanile). E’ una sorta di Davide contro Golia, vista la differenza di dimensioni fisiche, ma la squadra ravennate fa correre più di un brivido lungo la schiena delle favoritissime bustocche. Avanti 14-10 nel primo set, naso avanti anche nel secondo ma alla lunga il muro avversario e un fisiologico calo in ricezione fanno pendere l’ago della bilancia a favore delle biancorosse.

Coach Federico Rizzi sintetizza: "Ottimo risultato finale a parte è stata la crescita nel nostro gioco e la tenuta ad alto livello contro squadre veramente forti il dato più incoraggiante di questa splendida tre giorni. Una volta di più ho avuto la conferma che si sta lavorando bene con un gruppo di ragazze davvero straordinario. Vedere il nome Olimpia sul podio tra Busto e Bergamo (terza classificata) fa davvero impressione ma abbiamo dimostrato sul campo di starci con pieno merito”. Ciliegina sulla torta in casa Olimpia Master il premio individuale assegnato al capitano Greta Monaco quale miglior attaccante del torneo e considerando la concorrenza è un premio che vale tantissimo.