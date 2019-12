Volley, super Consar contro Padova: una vittoria che vale il sesto posto

Una vittoria che vale il sesto posto in classifica. E' un'ottima Consar quella che al Pala De Andrè manda in tilt Padova. Un netto successo per i padroni di casa, che hanno gestito sempre il gioco sfruttando bene il proprio muro e la straordinaria serata di Ter Horst (best scorer del match con l’80% in attacco e 4 muri vincenti), ma soprattutto l’attacco patavino che non è riuscito ad essere incisivo come in altre occasioni.

La partita

Avvio di gara equilibrato con il primo vero break a firma Ravenna dopo il muro di Lavia su Ishikawa e l’attacco vincente di Vernon che costringe coach Baldovin al time out sul 17-14. La Kioene fatica a muro e sul 20-16 arriva nuovamente una richiesta di pausa da parte del tecnico patavino. Il set ball arriva dopo l’invasione di Travica (24-18) e a chiudere è l’attacco out di Hernandez (25-18).

In avvio di secondo set i bianconeri partono avanti, per essere recuperati e superati sul 6-4 dopo l’ace di Lavia. Padova è poco lucida in attacco e sul colpo out di Ishikawa, Baldovin chiede pausa di gioco (8-5). L’aggancio arriva col turno in battuta dello schiacciatore giapponese della Kioene (11-11) ma è ancora Vernon a colpire con due ace consecutivi che riportano avanti i padroni di casa (17-14). Da quel momento la Consar è implacabile in battuta e vola sul 21-15 con Padova che deve rincorrere. Per la Kioene è questione di minuti: il servizio out di Hernandez chiude il parziale 25-18.

Il terzo set comincia ancora in salita, con l’opposto dei veneti bloccato a muro (4-2). Anche Polo attacca fuori il primo tempo del 6-2, a evidenziare il momento di difficoltà della Kioene con l’ingresso in campo di Casaro al posto di un Hernandez in evidente difficoltà. Il black out prosegue col turno al servizio di Cortesia che allunga 11-2. Nonostante un ultimo tentativo di recupero nel finale con Polo e Barnes (entrato per Randazzo), Lavia e Ter Horst spingono i propri verso il 25-19 finale con il mani-out di Vernon che chiude il match.