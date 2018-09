Volley, tante famiglie e ragazzi nell’incontro della Consar Ravenna con la città

Una piazza del Popolo affollata, divertita e curiosa ha assistito e partecipato all’incontro della Consar Ravenna con la città. Tanti bambini di tutte le età e ragazzi e ragazze hanno approfittato dell’occasione per palleggiare con i giocatori, in una piazza trasformata in un mini palazzetto, sotto lo sguardo attento e felice dei loro genitori o per farsi scattare foto ricordo, da portare a casa e condividere con amici e familiari, uno dei “premi” della mattinata insieme alla fotografie dei singoli giocatori autografata dagli stessi. Molte famiglie si sono informate sulle attività giovanili di PortoRoburCosta e su come sottoscrivere gli abbonamenti alla stagione ‘18/19. La campagna abbonamenti è ancora aperta fino a mercoledì 10 ottobre, compreso: si possono sottoscrivere nella sede di via Trieste 86 nelle giornate da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19.

All’evento ha partecipato anche una parte della dirigenza del Porto RoburCosta e, in rappresentanza del main sponsor, il Consar, il presidente Veniero Rosetti, che si è esibito in un prolungato palleggio con Bonitta, sotto gli occhi divertiti di tanti, e il responsabile dei servizi informatici Andrea Rosetti, il quale ha sottolineato “la bontà dell’idea e la riuscita dell’iniziativa che spero possa diventare un appuntamento annuale fisso per la società e per la città. Coinvolgere i giovani è sempre la cosa migliore e questa è un’iniziativa che il Consar sposa e appoggia in pieno perché rientra nella nostra progettualità e nella nostra filosofia, attenta anche alle fasce più giovani della nostra città”. Lunedì la squadra riprenderà gli allenamenti in vista del Memorial Lobietti, che verrà assegnato domenica alle 18 al PalaCosta nel match contro il Sora, ultimo test di preparazione in vista del campionato che per la Consar scatterà con l’anticipo di sabato contro Milano al De Andrè per la diretta RaiSport.