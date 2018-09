Volley, triangolare al Trofeo città di Montecchio per l'Olimpia Teodora

Torna in campo domenica per un altro importante test in vista del campionato la Conad Olimpia Teodora Ravenna, che parteciperà al primo Trofeo Città di Montecchio. La squadra romagnola avrà l’occasione per confrontarsi con due compagini pari categoria come la Libertas Martignacco e i padroni di casa dell’Unione Volley Montecchio, entrambe iscritte al prossimo campionato di Serie A2.

In programma presso il “PalaCollodi” di Montecchio, il triangolare si aprirà alle ore 15 con il match tra le padrone di casa e Martignacco, mentre le ragazze dell’Olimpia Teodora se la vedranno alle ore 16.30 contro la perdente del primo incontro e alle ore 18 saranno impegnate contro la vincente. Tutte le partite si svolgeranno al meglio dei tre set e verrà attribuito un punto per ogni set conquistato. In caso di parità tra più squadre la classifica verrà determinata tenendo conto della differenza punti.