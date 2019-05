Volley, una novità e un'altra conferma al centro della nuova Olimpia Teodora

Continua a prendere volto la nuova Conad Olimpia Teodora dopo l’arrivo di Coach Simone Bendandi e dopo le conferme del capitano Lucia Bacchi e del libero Giulia Rocchi. Al centro del nuovo sestetto ci sarà per un altro anno la giovane Alice Torcolacci, che sarà affiancata da Ludovica Guidi, classe 1992 proveniente da Soverato.

Cresciuta nel Volley Urbania PU Alice Torcolacci, centrale, classe 2000, disputerà la quarta stagione consecutiva a Ravenna, dopo la promozione conquistata nel 2017 in B1 con la Teodora e i due anni al centro della Conad Olimpia Teodora di Serie A2. “Sono molto felice – afferma Alice – di questa conferma perché vuol dire che il mio impegno e la mia crescita sono state apprezzate. A Ravenna mi sono sempre trovata molto bene e mi fa piacere poter continuare a lavorare per migliorarmi qui”.

Ludovica Guidi, centrale nata a Cecina e alta 185 cm, ha iniziato la propria carriera nelle giovanili della Pallavolo San Vincenzo. Dopo 8 stagioni in Serie A di cui una in Francia, approda a Ravenna dopo aver incontrato la Conad da avversaria con Soverato. “È un onore per me cominciare questa nuova avventura in una società con il blasone dell’Olimpia Teodora – spiega Ludovica - quindi quando mi hanno contattato non ci ho messo molto per accettare. Arrivo a Ravenna con la volontà di lavorare sodo e migliorarmi, mettendomi al servizio della squadra con l’obbiettivo di appassionare il pubblico così da portare sempre più gente a vedere le partite. Mi fa molto piacere ritrovare come capitano Lucia Bacchi, con cui ho esordito in Serie A: anche se la squadra non è ancora completa, trascinate dalla sua grinta, sono convinta che potremo dare fastidio a tutte le avversarie”.