Volley under 14, in finale la Teodora conferma il suo dominio

La Teodora conferma la sua egemonia nella categoria Under 14. Nella final four disputata a Faenza e Granarolo Faentino, la squadra allenata dal duo Montevecchi-Focchi ha conquistato il settimo titolo provinciale di categoria consecutivo, battendo in semifinale la Mattei U14 per 3-0 (25-15, 25-7, 25-15) e in finale la Pallavolo Faenza, sempre per 3-0 (25-12, 25-21, 25-8), nella rivincita della finale dello scorso campionato, a sancire una supremazia indiscutibile espressa da un ruolino di marcia stagionale che annovera dodici vittorie in altrettante partite, tutte per 3-0.

Faenza è approdata alla finale dopo avere sconfitto in semifinale con il punteggio di 3-0 (26-24, 25-15, 25-18) a sua volta impostasi in semifinale per 3-0 sulla Volley Academy Hook la Baita del Mare.

La Teodora Mib Service e la Pallavolo Faenza accedono così alla fase regionale, che avrà inizio a metà marzo e che sarà strutturata in 4 gironi da quattro squadre. Le vincenti di ogni gruppo si qualificheranno alla final four in calendario domenica 3 maggio a Modena.

A conquistare l’ennesimo titolo provinciale è stato un gruppo che ricalca in larga parte quello che nella scorsa stagione ha vinto il titolo regionale Under 13: Agnese Benzoni, Arianna Bovolenta, Sofia Casali, Asia Catalani, Aleksandra Czerwinska, Emma Dall’Oppio, Consuelo Grazioli, Miriam Kratou, Martina Matrone, Caterina Ravaioli, Rebecca Romboli e Rossana Zaniboni.

Il prossimo appuntamento del comitato territoriale di Ravenna è per domenica 22 marzo con la final four dell’under 16 femminile che si disputerà a Ravenna: a contendersi il titolo saranno Involley Lugo, Teodora Mib Service, Mattei e Master Olimpia.