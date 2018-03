Volley under 14, la Teodora a vele spiegate verso la Final Four

E’ un percorso di sole partite vinte quello compiuto fin’ora dall’under 14 Teodora Settore Giovanile nel proprio girone del campionato Emiliano-Romagnolo che ha preso il via a metà marzo. Le giovani ravennati, qualificatesi alla fase regionale grazie alla conquista del titolo provinciale, hanno incontrato nell’ordine Riviera Rimini, Masi Castenaso e Massa Fiscaglia, riportando un triplice 3-0.

Un percorso netto che consente loro, al termine dell’andata, di guidare la graduatoria e di essere a un passo dalla Final Four regionale, alla quale avranno accesso le squadre prime classificate nei quattro gironi costituiti dalle migliori 16 dell’Emilia-Romagna. Final Four si disputerà proprio a Ravenna domenica 29 aprile e regalerà alle prime due il biglietto per le Finali Nazionali (dal 14 al 19 maggio in Sardegna). Nei restanti tre raggruppamenti, fino a ora caratterizzati da un maggior equilibrio, comandano invece Rivergaro Pc, Liu Jo Modena e Ozzano Bo.

Per le ragazze di Mariagrazia Montevecchi il prossimo impegno è rappresentato dalla trasferta di giovedì 29 marzo a Rimini, cui seguirà nel corso del weekend Pasquale la partecipazione alla fase conclusiva dello “Young Volley Challange” in programma a Cattolica. La kermesse ospitata dalla località rivierasca, altro non è che l’epilogo di una manifestazione a tappe svoltasi nel corso della stagione invernale, nella quale Teodora Settore Giovanile guida la classifica, risultando così iscritta nel tabellone del torneo di finale come testa di serie numero uno. Nel Campionato Regionale le under 14 giallorosse torneranno a giocare a Ravenna sabato 7 aprile (palestra Vigili del Fuoco, inizio ore 17.00) contro Masi Castenaso. Questa la rosa, che ricalca in massima parte la squadra Campione Regionale under 13 nella stagione scorsa: Vittoria Balducci, Elena Ballardini, Elisa Casadei, Anna Casotti, Anna Foschini, Jessica Maioli, Nicole Maioli, Alessia Masotti, Deizi Nika, Chiara Pasini, Greta Servadei, Laura Toppetti, Valentina Vecchi (in prestito da Fulgur Bagnacavallo). Allenatore: Mariagrazia Montevecchi; assistenti: VJ Bravura e Mattia Focchi.