Volley under 14: la Teodora cerca il titolo di Campione Regionale

Verrà assegnato nella categoria under 14 il primo titolo di Campione dell’Emilia Romagna in questa stagione. E tra le magnifiche quattro, che si sfideranno con la formula della Final Four – modalità con la quale si concludono i campionati regionali giovanili - domenica 29 aprile a Ravenna, naturalmente è presente la Teodora Settore Giovanile. Il programma prevede la disputa delle due semifinali al mattino con inizio alle ore 11.00; le ragazze di Mariagrazia Montevecchi se la vedranno contro Rivergaro PC a Ravenna (palestra Montanari, via Aquileia), mentre l’altra semifinale metterà di fronte Liu Jo Modena e Ozzano BO. Le due vincenti, cui andrà il pass per le Finali Nazionali di Tortolì, in Sardegna, dal 14 al 19 maggio, si contenderanno il titolo regionale nella finalissima del pomeriggio a partire dalle ore 17.00 a Punta Marina (palestra Moretti, piazza San Massimiano).



Le giallorosse hanno guadagnato il posto in Final Four grazie ad un percorso di sole vittorie, che le ha portate a dominare nel Campionato della provincia di Ravenna, poi a vincere il proprio girone di qualificazione regionale, dove hanno lasciato solo le briciole alle loro pari età di Riviera Rimini, Masi Casalecchio e Massa Fiscaglia



Nella foto, assieme al presidente del Comitato Territoriale di Ravenna Mauro Masotti, l’organico con il quale la squadra ravennate scenderà sul parquet domani, che ricalca in massima parte la squadra Campione Regionale under 13 nella stagione scorsa: Vittoria Balducci, Elena Ballardini, Elisa Casadei, Anna Casotti, Anna Foschini, Jessica Maioli, Nicole Maioli, Alessia Masotti, Deizi Nika, Chiara Pasini, Greta Servadei, Laura Toppetti, Valentina Vecchi (in prestito da Fulgur Bagnacavallo).

Allenatore: Mariagrazia Montevecchi; assistenti: VJ Bravura e Mattia Focchi.