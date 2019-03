Volley under 16, la Consar Romagna vince il derby in famiglia

Nessuna sorpresa nella finale provinciale under 16 maschile. La Consar Romagna D ha ribadito la sua superiorità, espressa già in una regular season senza sconfitte, battendo in finale nel derby in famiglia, disputatosi domenica alla palestra Montanari, il Porto RoburCosta di Stefano Chierici col punteggio di 3-0 (25-22, 25-17, 25-20). E’ stata una partita combattuta in ogni set, le due squadre si sono fronteggiate quasi alla pari e solo nelle ultime battute è venuta fuori la supremazia della Consar Romagna D per l’occasione guidata da Fabio Forte visto che Minguzzi era impegnato a Bolzano con l’Under 13, nel Torneo dell’Amicizia, poi brillantemente vinto. In semifinale, la Consar Romagna D aveva sconfitto per 3-0 la Spem Faenza mentre il Porto RoburCosta aveva superato la Consar Romagna Pat. La premiazione è stata effettuata sul campo dal presidente del comitato territoriale della Fipav Ravenna, Mauro Masotti. Alla fase regionale, potendo una società presentare solo una squadra, oltre alla Consar Romagna parteciperà anche la Spem Faenza.

Il roster della Consar Romagna

Alzatori: Massaro Mattia, Monti Lorenzo.

Opposti: Boscherini Luca.

Centrali: Bovolenta Alessandro, Minniti Giacomo, Santoni Giovanni,

Schiacciatori: Marrazzo Sebastiano, Orioli Mattia, Tomassini Lorenzo.

Libero: Valeriani Giulio, Zoli Marco.